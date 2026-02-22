IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Дания отговори на Тръмп: Гренландия няма нужда от болничен кораб

Населението получава необходимата медицинска помощ, каза датски министър

22.02.2026 | 12:58 ч. 25
EPA/БГНЕС

Гренландия не се нуждае от медицинска помощ от други страни, заяви датският министър на отбраната. Коментарите му дойдоха, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп съобщи, че изпраща болничен кораб в автономната датска територия, която желае, съобщава AFP.

“Население на Гренландия получава необходимата му медицинска помощ. Те я получават или в Гренландия, или, ако се нуждаят от специализирано лечение, я получават в Дания. Така че не е като да има нужда от специална инициатива за здравеопазване в Гренландия“, каза министърът на отбраната Троелс Лунд Поулсен пред датската телевизия DR.

В Гренландия, както и в Дания, достъпът до здравеопазване е безплатен. На огромния арктически остров има пет регионални болници, а болницата в Нуук обслужва пациенти от цялата територия.

В началото на февруари местното правителство на Гренландия подписа споразумение с Копенхаген за подобряване на лечението на гренландски пациенти в датски болници.

По-рано американският президент Доналд Тръмп публикува съобщение в платформата Truth Social и съобщи, че изпрати голя болничен кораб, който да се погрижи за болните.

Лунд Поулсен каза пред DR, че не е наясно с евентуалното пристигане на болницата кораб. “Тръмп постоянно туитва за Гренландия. Така че това без съмнение е израз на новата норма, която се наложи в международната политика“.

По-рано на 21 февруари датското арктическо командване обяви, че е евакуирало член на екипажа на американска подводница край бреговете на Нуук, след като морякът е поискал спешна медицинска помощ. / БГНЕС

