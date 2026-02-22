Възможно ли е AI да има памет и “душа”, OpenClaw дава отговор

Агентната среда OpenClaw е приложение, което ни позволява агентът, който е в сферата на изкуствения интелект (AI), да взима най-различни решения.

В неделното издание на “България сутрин” експертът в сферата на изкуствения интелект Яни Лозанов коментира, че OpenClaw е open source - всеки има достъп до кода, може да го свали и да го модифицира както иска.

“Главното нещо, което представлява, е космически кораб за изкуствени интелекти. То само по себе си няма изкуствен интелект в себе си, ние взимаме няколко от познатите вече AI и го внедряваме като мозък вътре. Тази система му разширява възможностите, дава му достъп до различни системи в компютъра", обясни експертът и добави, че за да наречем "агент" един ИИ, трябва да отговаря на две характеристики.

Собствена памет

"Едната е да има инструменти - да може да търси в интернет, да пише имейли, а второто е да не му казваме как да свърши нещо, а да му заложим крайната цел и той сам да открие как да я свърши. Една от силите на OpenClaw е, че освен инструменти, които дава на изкуствения интелект, той му дава и специални видове памет, които му позволяват той да се адаптира спрямо нас. Ако му кажеш: "Това не е ок", той ще запомни, отделно той си има собствена персоналност, която си изгражда с времето", допълни Лозанов.

От думите му стана ясно, че на бота може да му пишем и чрез Telegram.

"От проучването на кода, което направих, се оказва, че програмистите, които са го създали, са скрили един файл. Този файл е се казва "soul". Но има и файл, който е за "тъмната му душа" - около 5% беше шансът да се прояви тази "лоша душа", да ни отвърне грубо. Не прави злоупотреби, но е малко по-неприятен и тонът е по-сопнат. И той не пита, директно действа", разкри експертът пред Bulgaria ON AIR.

Изпращане на цял бизнес модел

Лозанов е наложил забрана на екипа си да го използват на работните си компютри.

"Той ми изгради цял бизнес модел за няколко часа, като аз имам отделен компютър, на който го ползвам само него, защото проблемите със сигурността на данните е много голям, лесно може да бъде излъган от външни агенти и да даде нашата информация. Има доста слабости в самия код, аз самият си играх в продължения на дни, за да поправя този код", коментира Лозанов.

Според него регулациите няма как да проработят, защото е "доста сложна материя".

"Дали ще се ползва правилно, това зависи от нас - ние с него трябва да обсъдим и да му обясним какви са правилата. Ако искаш той да изпрати мейл вместо теб, трябва да му кажеш. Ако го пуснем да действа без контекст, става страшно. Той е свързан с моя телефон, пише в Telegram, постоянно ме подсеща за срещи, какво трябва да си подготвя за срещите", разказа още Лозанов.

