Защо толкова много чужденци следват в България?

Българските университети са популярни сред чужденците. С какво България успява да ги привлече? Дойче веле разговаря със студенти от Гърция, Китай и Германия.

"Планът ми е след като завърша, да се върна в Китай и да преподавам, но ако в България получа шанс да стана оперен певец или възможност за добра работа, ще остана", казва Чи Тиендзъ, докторант в Националната музикална академия. Той е един от 176-те китайци, които се обучават там през 2025 година.

И Джао Тианюе е избрал България за докторската си степен, след като завършва бакалавър в Беларус. Двамата искат да преподават пеене в Китай. А изискването е да са защитили докторантура. "Най-бързият начин за това беше да дойда в България. Но той не е най-лесният. Тук на първо място е проблемът с езика. В началото беше много трудно, бях учил български само шест месеца, преди да дойда", казва Чи.

Медицинските специалности са най-предпочитаните от чужденците

България е привлекателен избор за студенти от чужбина - въпреки езиковата бариера. Справка с данните на Министерството на образованието и културата показва, че в зимния семестър за учебната 2025 - 2026 година са записани 15 531 чужденци. Най-предпочитаният от тях сектор се оказва здравеопазването, като броят на обучаващите се чуждестранни студенти в специалности "Медицина" и "Дентална медицина" е 7400. При това тези млади хора не са концентрирани единствено в столицата.

Пловдив и Варна също привличат много чуждестранни студенти. Там вече функционират консултантски агенции, чиято цел е да помагат на кандидати от други държави в избора на правилния за тях университет, както и да улеснят установяването им в новия град. Една от тях например провежда кратки обиколки във Варна, където студенти от по-горни курсове развеждат първокурсници. Те им показват ключови за тях места - от копирни центрове, където да принтират учебни материали, през бюра за обмен на пари, до най-добрите дюнерджийници.

Защо в България има толкова много студенти от Гърция?

Най-многобройни сред чуждестранните студенти в България са тези от Гърция. Данни на Институт "Отворено общество - София" показват, че гръцките студенти представляват 20% от всички чуждестранни студенти в България. Катерина Гогу e една от тях. Тя е първокурсничка в Медицинския университет в София, където следва дентална медицина. Катерина е израснала на гръцкия остров Миконос. След като завършва гимназиалното си образование решава да замине за чужбина.

Повечето гръцки университети, които предлагат медицинско образование, изискват от кандидатите високи резултати на националните изпити. Важно е също те да са събрали достатъчен хорариум часове по предметите "Биология" и "Химия" в училище. Така например ученици, които са били в хуманитарен профил, не могат да кандидатстват за лекарско образование.

Нещо повече: още в първите дни на 2026 гръцкото правителство прекъсна студентските права на повече от 300 хиляди студенти, което е броят на почти половината в страната. Причината е въвеждането на ново ограничение, което не позволява просрочването на бакалавърски програми с повече от две години по формулата 4+2. На фона на покачващите се наеми на жилища и разходи за живот възможността за просрочване на обучението дава свобода на студентите да работят, докато учат или да прекъснат за известен период и да продължат отново, когато са по-стабилни.

Според Катерина последните промени ще ограничат още повече възможностите пред младите хора в Гърция. "Вместо да намалява броят на студентите, вярвам, че правителството ни трябва да се фокусира върху подобряването на качеството на образованието и подкрепата на държавните университети, за да имаме всички равен достъп до висше образование", споделя тя.

"Доволен съм от образованието в България"

И Бенджамин Тауадрос следва в Медицинския университет в София. Той е завършил гимназия в Кьолн, а в България е вече студент в пети семестър. Той разказва, че в Германия приемът за медицинска специалност е твърде труден - дори и за тези, които имат добри оценки. Често се случва да чакаш в продължение на години за място - както се е случило и с него самия.

"В крайна сметка реших да замина за чужбина, макар че това решение дойде сравнително късно. Поради тази причина реалистичните ми възможности бяха ограничени главно до страни като България или Румъния", обяснява Бенджамин. След като проучил обстойно и двете държави в интернет, България му допаднала повече както в академично отношение, така и заради начина на живот, разказва той и подчертава, че разходите не са изиграли особена роля.

Засега Бенджамин е доволен от качеството на образованието. "Университетът по отношение на структурата, материалната база и академичните стандарти отговаря на очакванията ми. За мен най-важното е, че учебната програма обхваща всичко, което се преподава в медицинските програми другаде - не се чувствам изостанал в сравнение със студентите в други държави."

Както за Катерина, така и за Бенджамин България е само временен пристан. След като завършат, и двамата планират да се върнат у дома, където да продължат специализация. Бенджамин възнамерява да специализира кардиология в Германия. Катерина пък е насочена към ортодонтство и естетична стоматология и иска да работи в Гърция.

Както Чи и Джао, така и Катерина и Бенджамин се чувстват добре в България. Катерина се е сприятелила с други гръцки студенти, което ѝ помага да се чувства като у дома. Тя и Бенджамин споделят, че в ежедневието си се справят с българския език, но бюрократичните задължения и разговорите с по-възрастни хора остават предизвикателство.

Чи и Джао пък вече имат български партньорки. "Приятелката ми ми помогна много да подобря езиците - и английски, и български. Преди и английският ми беше ужасен. Трябваше да търся думи в интернет, докато водя разговор. Сега е лесно, защото тя ми помага." Джао споделя, че обича да пътува из България. Казва, че София е хубав град, но много повече харесва Бургас и Варна.