На фона на слуховете за наследяване, дъщерята на Ким Чен Ун изчезна

Дъщерята на севернокорейския лидер Ким Чен Ун отсъстваше от откриването на ключовия партиен конгрес на страната в Пхенян тази седмица, което удължава неяснотата относно плановете на държавата за наследяване на трона.

Деветият конгрес на управляващата Корейска работническа партия, свикван само веднъж на всеки пет години, е най-важното политическо събитие в Северна Корея и се очаква да насочва политиката по отношение на икономиката, отбраната и външните отношения до края на десетилетието, пише The Independent.

Ким Чу Е, за която се смята, че е на около 13 години, е виждана редовно от страна на баща си на големи военни паради, оръжейни тестове, партийни тържества и строителни проекти с висок профил, откакто за първи път се появи публично през ноември 2022 г.

Нейното участие в конгреса е значимо, тъй като Националната разузнавателна служба (NIS) на Южна Корея съобщи на законодателите по-рано този месец, че тийнейджърката е навлязла в етап, който се определя като "определяне на наследник“.

Младото момиче все повече се разглежда като най-вероятния наследник на лидера Ким Чен Ун, особено след посещението ѝ в Китай през 2025 г.

Брифингът на южнокорейската разузнавателна агенция породи очаквания, че конгресът може да предложи най-ясния сигнал досега относно наследяването.

Южнокорейската национална разузнавателна служба първоначално беше скептична, че Ким Чу Е може да бъде избрана за севернокорейски лидер, поради дълбоко консервативната култура на страната и доминираното от мъже лидерство, датиращо от основаването ѝ при Ким Ир Сен, дядото на настоящия лидер.

Но огромният брой нашумели изяви, които тя направи оттогава заедно със севернокорейския лидер, промени тази оценка и Сеул сега ги разглежда като част от усилията за изграждане на "наратив“, проправящ пътя страната да приеме първата си жена лидер.

Севернокорейските държавни медии никога не са публикували името ѝ, наричайки я "уважаваното“ или "най-обичаното“ дете на Ким. Убеждението, че тя се казва Ким Чу Е, се основава на разказ на бившия шампион от НБА Денис Родман, в който той си спомня как е държал бебето на севернокорейския лидер по време на пътуване до Пхенян през 2013 г.

Партийната конференция беше открита в четвъртък, като лидерът произнесе реч в Пхенян, в която заяви, че последните пет години са били "добър период“ за Северна Корея, тъй като страната е постигнала целите си "във всички области като политика, икономика, национална отбрана, култура и дипломация“.

"И по отношение на външните отношения, позицията на нашата държава беше здраво консолидирана като необратима, което доведе до голяма промяна в глобалния политически пейзаж и във влиянието върху нашата държава“, каза той, според държавната Корейска централна информационна агенция.

Тези коментари изглежда се отнасят до нарастващите връзки на Пхенян с Китай, където Ким присъства на първите си многостранни дипломатически разговори, наред с военен парад в Пекин миналата година, и Русия, където Северна Корея стана първият съюзник от трета страна в света, който изпрати хиляди войници на фронтовата линия за участие във войната между Русия и Украйна.

Най-малко 5000 членове на управляващата партия присъстват на срещата, а поздравителни писма бяха изпратени от Русия, Китай, Виетнам и Лаос.