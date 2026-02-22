Кирил Дмитриев: Мирът ще възтържествува чрез диалог

Мирът може да бъде постигнат чрез диалог, заяви Кирил Дмитриев, специален представител на руския президент и главен изпълнителен директор на Руския фонд за преки инвестиции (РФПИ).

"Мирът ще възтържествува чрез диалог“, написа той на своята X страница.

По-рано американският специален преговарящ Стив Уиткоф заяви в интервю за Fox, че очаква нова сесия срещи за постигане на мир в Украйна. Уиткоф дори стигна по-далче и каза, че е обнадежден да се състои и среща между Зеленски и Путин, на която, ако е необходимо, да присъства и Доналд Тръмп.