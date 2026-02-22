IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 41

Кирил Дмитриев: Мирът ще възтържествува чрез диалог

Американската страна също е обнадеждена

22.02.2026 | 13:10 ч. 10
EPA/БГНЕС

EPA/БГНЕС

Мирът може да бъде постигнат чрез диалог, заяви Кирил Дмитриев, специален представител на руския президент и главен изпълнителен директор на Руския фонд за преки инвестиции (РФПИ).

"Мирът ще възтържествува чрез диалог“, написа той на своята X страница.

Свързани статии

По-рано американският специален преговарящ Стив Уиткоф заяви в интервю за Fox, че очаква нова сесия срещи за постигане на мир в Украйна. Уиткоф дори стигна по-далче и каза, че е обнадежден да се състои и среща между Зеленски и Путин, на която, ако е необходимо, да присъства и Доналд Тръмп.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Кирил Дмитриев Русия преговори войната в Украйна диалог
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem