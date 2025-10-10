Путин: Доналд Тръмп е направил много за мира

Руският президент Владимир Путин днес заяви, че американският му колега Доналд Тръмп е "направил много за мира", като посочи примирието в Близкия изток за пример, но добави, че не е негова работа да решава дали Тръмп заслужава Нобелова награда за мир, или не, предаде ТАСС.

"Не е моя работа да преценявам достоен ли е, или не действащият президент на САЩ за Нобелова награда (за мир) – аз не знам. Но реално той прави много за разрешаването на сложни, продължаващи години, дори и десетилетия, кризи", заяви руският лидер.

Путин коментира и плана на Тръмп за Газа, като заяви, че ако е успешен, това няма да е "нищо по-малко от историческо събитие". "Ние подкрепяме американските инициативи за прекратяване на войната в Газа", каза руският президент, който разговаря с журналисти по време на посещението си в Таджикистан.

Путин каза, че може да получи искане Русия да участва в мирния процес, като се има предвид, че страната е изградила отношения на доверие с арабските страни и особено с палестинците.

Руският президент каза също, че Тръмп е искрен в стремежа си за разрешаване на конфликта в Украйна и добави, че Москва и Вашингтон продължават да се придържат към позициите на договореностите от срещата в Анкоридж, Аляска, проведена на 15 август.

Русия и САЩ разбират как да разрешат конфликта в Украйна с мирни средства, но това е сложен въпрос, заяви Путин.

"Не разкрихме напълно за какво беше разговаряно в Анкоридж. Говорихме само за това, че като цяло има разбиране и от страна на САЩ, и от страна на Руската федерация за това, накъде трябва да се движим и към какво трябва да се стремим, за да прекратим този конфликт", отбеляза той, цитиран от БТА.

Руският държавен глава посочи също, че отговорът на Русия на възможното предаване на Киев на ракети "Томахок" ще бъде подсилване на системите за противовъздушна отбрана.

Путин отбеляза, че Москва вече е ангажирана в ядрена надпревара с големите световни сили, включително със САЩ и добави, че някои страни вече обмислят тестове на ядрени оръжия, а ако те го направят, Москва също ще бъде в готовност за подобни действия, предаде Ройтерс.