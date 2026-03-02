Румен Радев се регистрира в ЦИК с коалиция "Прогресивна България"

Румен Радев се регистрира в ЦИК минути преди 15.00 часа в понеделник, съобщиха от ЦИК.

Коалицията се казва "Прогресивна България", представлявани от Гълъб Донев и Димитър Стоянов. Сред присъстващите на регистрацията беше и бившият социалист и бивш евродепутат от БСП Петър Витанов, който се спряга за водач на листата в Перник.

В нея влизат три формации: ПП Социалдемократи, придстовлявани от Елена Нонева, ПП Социалдемократическа партия, представлявана от Тодор Барбалов и ПП Движение нашия народ, представлявано от Атанас Калчев. Калчев е кмет на Кричим.

„Прогресивна България“ е отговорът на очакванията на българите за демонтиране на олигархичния корупционен модел. На апела на мълчаливото мнозинство за свобода, солидарност и справедливост. За развитието на България като модерна и демократична европейска държава, написа Радев. За да успеем, ще се борим за категорична победа и тя зависи от гласа на всички българи, заявява Радев.

Съпредседатели на коалицията са бившият служебен премиер и началник на кабинета на Румен Радев като президент -Гълъб Донев, и бившият служебен министър на отбраната и един от секретарите на Радев - Димитър Стоянов, обясни Радев.

"Вашето доверие е нашата сила. Нашата воля и лоялност са гаранция, че гласът ви има смисъл. Днес правим първата крачка към победата", написа още Румен Радев.

На 15 февруари Румен Радев съобщи, че най-късно на 4 март ще бъде внесена в ЦИК регистрация с коалиция. Той обясни, че на предстоящия парламентарен вот няма да се явява със своя партия, защото няма време за нейната регистрация. Като президент и за секунда не съм допуснал да наруша Конституцията, не съм правил платформа, програма, структура, мрежи, заяви Радев.

На регистрацията днес на коалицията не бяха поканени медии.

Преди дни Радев обяви, че „за партия няма време, защото правенето на такава щяло да е "на ръба на законовия срок”. Досегашният държавен глава заяви, че ще се бори за мнозинство в парламента, както и „срещу модела Борисов-Пеевски”.

До този момент документи в ЦИК са подали от ГЕРБ-СДС, „Възраждане”, ДПС, „БСП-Обединена левица”, ИТН и „Величие”.

Регистрацията на партиите и коалициите за вота започна на 24 февруари, крайният срок е 17 ч. на 4 март.

На 19 януари президентът (2017-2026 г.) подаде оставката си, а след приемането ѝ от Конституционния съд постът на държавен глава беше поет от Илияна Йотова.