Протест на "Възраждане": Искаме американските самолети да напуснат нашата страна

Според Костадин Костадинов в момента летището в София е легитимна цел за иранските военновъздушни сили

02.03.2026 | 19:10 ч. Обновена: 02.03.2026 | 19:11 ч. 17
Снимка: БГНЕС

Искаме американските самолети да напуснат нашата страна, каза лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов пред медиите по време на протест, организиран от партията под надслов „Обединени за мир в България“, който се провежда пред сградата на Министерски съвет в София.

Той даде за пример Испания, която е помолила американските самолети да напуснат нейната територия и те са го направили.

По думите му в момента летището в София е легитимна цел за иранските военновъздушни сили.

Възраждане протест

Костадин Костадинов припомни, че не е бил допуснат до Съвета по национална сигурност, като според него това е в противоречие със закона. Той каза още, че председателят на парламента Рая Назарян е отказала да свика извънредно заседание на Народното събрание, а политическите партии не са поискали да осигурят необходимите подписи, за да може да бъде свикано такова. Също така президентът Илияна Йотова не е отговорила на искането да се свика Консултативен съвет за национална сигурност, посочи той. 

Нас ни управляват тежко зависими национални предатели, които правят това, което им кажат техните господари, коментира Костадин Костадинов.

Според него министърът на отбраната е одобрил американски самолети да кацнат на летището в София на 17 февруари в рамките на един час и без това решение да мине през Министерски съвет, което по думите на Костадинов е незаконно. Той добави, че на практика летището в София в момента е американска база.

Възраждане протест

На протеста пред Министерски съвет граждани развяват български знамена и такива на партия „Възраждане“. 

Българската държава следи ситуацията в Близкия изток и има готовност за евакуация на българските граждани в региона, увериха вчера от служебното правителство. В Министерския съвет бе проведено заседание на Съвета по сигурността. След заседанието представителите на служебното правителство заявиха, че България не е пряка цел за Иран и няма директна военна опасност за страната.

Възраждане протест самолети летище София
