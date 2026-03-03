Препечена филийка с авокадо, инфлуенсъри и... паника: Как партито в Дубай приключи

Смеехме се на мрачното ни представяне в тазгодишното издание на италианския песенен конкурс в Сан Ремо, когато чухме голям трясък отвън. Той задейства аларма в модернистичния ни жилищен блок до извисяващата се Бурж Халифа в Дубай и телефоните ни започнаха да звънят със спешното правителствено съобщение: "Моля, останете на закрито в безопасни зони."

Грабнахме паспортите си, хукнахме надолу по стълбите и се скрихме в гаража. В Дубай няма бомбоубежища.

По време на почти безсънна нощ проверявах телефона си на всеки час - което ми даде бегла представа за това, което обикновените украинци са преживели повече от четири години.

Досега никой от нас - вероятно дори италианският министър на отбраната Гуидо Кросето, който се втурна обратно в Рим с военен самолет от Дубай в неделя - не би могъл да си представи, че ще трябва да търси подслон в този лъскав курортен град, който е монетизирал репутацията си на безопасно пристанище от напрежението в Близкия изток.

Плановете ми в събота да летя до Никозия, Кипър, за да отразя предстояща среща на министрите от ЕС, след като спрях в Дубай, за да посетя приятел, бяха внезапно заличени от безпрецедентните удари на Иран срещу страните от Персийския залив, включително Обединените арабски емирства, Катар, Бахрейн, Кувейт и Саудитска Арабия.

Министерството на отбраната на ОАЕ заяви, че в рамките на 24 часа страната е била атакувана от 165 балистични ракети, две крилати ракети и 541 дрона - повечето от които са били унищожени от техните противовъздушни системи. Отломки от тези прихващания са ударили летище Дубай и два луксозни хотела, Fairmont The Palm и Burj Al Arab.

Скоро стана ясно, че западните емигранти на Дубай - екзотична смесица от високо летящи корпорации, влиятелни личности и почиващи като мен - са били зле подготвени да се справят с криза.

Малко хора избраха да използват стълбите - очевидно, когато дронове и ракети летят над града. Няколко жители чакаха на рецепцията с чихуахуа и котки - звукът от лай и мяукане беше заглушен от рева на спортни автомобили, насочващи се към близките магистрали.

"Къде, по дяволите, отиват?", чудех се аз.

Бяхме отхвърлили добронамерения съвет на познат да шофираме повече от два часа до Оман - теоретично безопасно убежище, докато не стане мишена на ирански удари на следващата сутрин.

В неделя обикновено задръстените магистрали на Дубай бяха празни, а зловещи взривове продължаваха да отекват из целия град.

Оживеният плаж Кайт - който беше претъпкан преди избухването на конфликта - се опразни на следващия ден. Всеки неочакван шум предизвикваше панически реакции от малкото плажуващи, които продължиха да поръчват препечени филийки с авокадо.

Въпреки безпокойството, легионите от хора, които доставят храна с малки мотопеди, не спряха да работят и продължиха да снабдяват населението, приковано към дома. Те ми напомниха за медицинските сестри и лекарите, които поддържаха медицинската система на повърхността по време на пандемията от COVID-19.

Твърде рано е да се каже дали атаката на Иран ще навреди трайно на имиджа на Дубай като безопасен и модерен котел за смесване на тенденции.

"Иран не е ударил военна база в Дубай. Той е ударил самата идея за Дубай", пише анализаторът и автор Шанака Анслем Перера в X. "Дубай е финансова теза. Това е твърдението, че можете да построите глобален град в устието на Персийския залив и да го изолирате от насилието в региона."

Но както при всяка криза, акулите финансисти на Дубай, поне, виждат възможност.

"Сега е подходящият момент да купувате имоти, цените ще паднат драстично след атаките", възкликна ми ентусиазирано млад консултант, докато се опитвах да прогоня безсънната нощ.

Разказът е на Грегорио Сорджи, репортер на POLITICO в ОАЕ.