В Москва го нарекоха "карма": Изгоря хотелът, в който руски богаташи купонясваха и ядосаха Кремъл

Доскоро бутикът Rendez-Vous търгуваше оживено със ски облекла на най-елегантната улица в прохладния курорт Куршевел. На следващия етаж, петзвездният хотел Des Grandes Alpes също отчиташе натоварен сезон, докато гостите плащаха до 16 000 паунда на вечер за апартамент (включително иконом), плюс директен достъп до пистата.

След това, в началото на годината, се случи нещо любопитно.

В ранната вечер на 27 януари в хотела избухна пожар, който бушува през цялата нощ. Инцидентът беше особено шокиращ, тъй като се случи само месец след ужасяващите сцени в бар в швейцарския ски курорт Кран Монтана, където загинаха 41 души.

За щастие, всички в Куршевел бяха евакуирани безопасно. Мястото вече е барикадирано, овъгленият мезонет е отворен за стихиите, а бутикът е затворен, докато властите наричат ​​пожара "инцидент". Но така ли е наистина?

Пожарът в хотел Des Grandes Alpes не беше първият път, когато Куршевел попадна в заглавията на новините през този месец.

По-малко от седмица по-рано в Москва избухна възмущение, след като се появиха кадри в Instagram на топ руски модели, известни личности и инфлуенсъри, пристигащи за четири дни и нощи на партита с коктейли и хайвер. ВИП личности - включително телевизионната водеща Ксения Собчак (дъщеря на ментора на президента Путин, Анатолий Собчак, описвана като "руската Парис Хилтън") - бяха показани как се наслаждават на шампанско на стойност 5000 паунда, докато червен килим беше разстлан (буквално) през снега. Социалните медии запечатаха всеки поднос със стриди, всяка гримаса, подсилена с ботокс. Една звезда с кожено палто позира, яхнала кон, припомнят от DailyMail.

Лоялистите зад Владимир Путин се подредиха, за да осъдят безвкусицата на всичко това във време, когато техните сънародници са във война.

"Оргия на украински прасенца", заяви хардлайнерът на Москва Виталий Милонов, наричайки ВИП персоните "златотърсачки". Друг политик, Амир Хамитов, осъди "пренебрежението към нашите войници".

Укор от един от войниците, който се снима в бункера си, стана особено популярен:

"Докато ние сме тук и проливаме кръв за родината, виждаме, че личности като Собчак организират партита в Куршевел. Не ви ли е срам?"

А домакинът на тази ужасно непремерена демонстрация на блясък?

Не друг, а опушеният бутик Rendez-Vous под същия хотел. Макар и малко известен в Западна Европа, Rendez-Vous е голямо име в Русия и празнуваше 25-ия си рожден ден със стил (или поне така си мислеше). Сега е мишена на "патриотичен" бойкот.

Какъв лош късмет, че само дни след като разстрои Кремъл, той трябва да бъде затворен от бушуващ пожар.

Съвпаденията не спират дотук.

Grandes Alpes е единственият хотел в Куршевел в украински ръце. Въпреки това, всичко това е мъничко подозрително.

Въпреки че някои проруски тролове радостно описват пожара като "карма", нито френските медии, нито местните власти посочват връзка.

"Това е просто съвпадение", казва говорител на туристическия офис на Куршевел. "Това беше просто пожар в комина", заяви ръководителят на местната хотелиерска асоциация.

Всички биха искали тази история да изчезне. В края на краищата, това е много важна година за Куршевел - неговата 80-годишнина.

Куршевел е построен специално за ски, разширявайки се от няколко следвоенни хижи до много обичана дестинация за френски и британски скиори. След това се появи нова клиентела от милионери след падането на старата Съветска империя, повечето от които изчезнаха след нахлуването в Украйна.

Неотдавнашният пожар повдига интригуващ въпрос: дали руснаците са се върнали в Куршевел? Всъщност, тръгнавали ли са си изобщо?

Местните жители все още говорят за новогодишното парти, което бившият мениджър на Челси Роман Абрамович е резервирал в Шале де Пиер през 90-те години на миналия век. След като е направил първоначална вноска от 40 000 паунда, той по-късно е променил решението си и е казал на собственичката да задържи парите - след което тя просто е продала резервацията на друг олигарх.

Руснаците дори разработиха свой собствен начин на купон тук и му дадоха име - "Куршевелски". Вместо да изскачат от скъпи ресторанти в търсене на нощен клуб - с папараци, които ги чакат - те намериха ресторанти, където можеха да танцуват около (или на) масата.

Идеята се прие. ресторантите в планината започнаха да правят същото.

Стари семейни тризвездни хотели започнаха да продават на четири- или петзвездни корпоративни инвеститори. Местните магазини отстъпиха място на големи имена като Hermes и Fendi. Цената на всичко скочи рязко.

След това се намесиха две сеизмични световни събития. През 2020 г. удари COVID. Големите купувачи едва бяха започнали да се завръщат, когато през февруари 2022 г. Русия нахлу в Украйна. Тъй като Западът наложи санкции, много руски пари внезапно изчезнаха.

Имаше съобщения, че добрите времена за Куршевел вече са свършили – само че не бяха

Нови свръхбогати посетители от Персийския залив, Азия и Бразилия започнаха да запълват празнините, докато един ветеран служител на Куршевел сподели, че много руски редовни клиенти са се преименували на българи, израелци или "от Дубай".

Наследството на "Куршевелски" е живо и здраво. В слънчев следобед е време за парти на терасата на Cap Horn (където пицата започва от 40 паунда, а лъжица най-евтин хайвер е 200 паунда), а танцови химни гръмват в 15:00 часа.

До чая, апрески ски е в разгара си в Baies, друг планински ресторант, като охраната таксува 140 паунда само за да чуете "известния" диджей вътре (плюс напитки отгоре, започващи от 10 паунда за вода).

Трябва да се каже, че най-голямата чуждестранна националност тук винаги е била британската. Дори когато руснаците достигнаха пик от 6% през 2019 г., те все още бяха на трето място, далеч зад французите и обединеното кралство.

Клод Пинтюро, президент на асоциацията на хотелиерите, чието семейство управлява петзвездния хотел Annapurna и очарователния хотел Les Peupliers, се смее на медийната фиксация с руснаците.

"Да, тук имате руски милиардери, но имате още повече британски и френски милиардери", казва той пред DailyMail. Присъствието на Русия, добавя той, сега е равно на присъствието в Близкия изток.

Има обаче една ключова разлика. Повечето саудитци и посетители от Персийския залив не пият, докато руснаците пият.

"Англичаните харесват добрата цена, бразилците искат цвят, а руснаците искат най-скъпото", смее се Патрик Лепьодри, собственик на много магазини за ски и дрехи.

Ветеранът местен ски гид Жан Луи Пералес казва, че сред клиентите му през годините са били саудитски и катарски кралски особи и известни имена като покойния шеф на Формула 1 Еди Джордан, докато все повече хора идват от Азия, особено от Индия.

Въпреки това, той остава много привързан към руските си клиенти:

"Винаги са били много добри с мен. Много от тях напуснаха след Украйна - някои се преместиха в Санкт Мориц в Швейцария, където не се задават въпроси - но много от тях са се върнали в града, дори ако сега се идентифицират като от Монако, Швейцария или Великобритания."

Основното е да се запази дискретност. Както откриха онези перчещи се, нацупени вулгари на партито "Рандеву", може да сте на най-ексклузивното място в Алпите – но Големият брат все още ви наблюдава.