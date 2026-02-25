ЕС въвежда цифрово евро, но плащанията в брой остават

Европейският съюз навлиза във финалната фаза на въвеждането на Европейската цифрова самоличност, а с нея идва и дигиталният портфейл, който ще промени начина, по който банкираме и ползваме услуги.

Богомил Николов от “Активни потребители” коментира, че дигитализацията улеснява много аспекти от ежедневието.

“Улесняват, подобряват, ускоряват всичко това, което можем да правим. И аз лично съм много ентусиазиран от това, което се случва и се предлага, защото то ще даде на всеки един от нас серия възможности. Оттам нататък зависи от всеки един от нас доколко ще може да ги използва и ще желае да ги използва. И най-хубавото в случая е, че всичко това се предлага на доброволен принцип", коментира експертът е предаването “България сутрин”.

Николов отбелязва, че младите хора ще се адаптират най-бързо към тези промени, докато по-възрастните ще се колебаят, но с разясняване и осъзнаване на доброволния характер на инструментите, те също ще могат да ги ползват спокойно.

Сигурност и рискове

Що се отнася до сигурността, Николов уверява, че рисковете са сравними с тези при електронното банкиране.

"Точно толкова, колкото можете да ми откраднете парите от телефона. Сега, ако ви го подаря, желая ви успех - бръкнете ми в банковата сметка и ми откраднете парите. Вече колко години станаха откакто върви електронното банкиране навсякъде по света - не знам за много случаи на източени сметки", обясни Николов пред Bulgaria ON AIR.

Цифрово евро

Европейският дигитален портфейл има и значителен стратегически смисъл.

Николов обясни, че докато в Европа технологията се използва за свобода и удобство на гражданите, други държави могат да я използват за контрол. Унифицираният подход на ЕС гарантира съвместимост между страните, като всеки дигитален документ ще бъде разпознаваем навсякъде в съюза.

Цифровото евро е една от функциите, която ще даде възможност за офлайн плащания и обмен на средства между хора, без да се разкриват детайлите на транзакциите.

Експертът от “Активни потребители” подчерта, че това не замества плащанията в брой и остава доброволно, като в същото време осигурява независимост от чуждестранни платежни системи.

"Аз доста неща съм чел и съм чувал от тези фантазии, които разказват как всъщност това е една конспирация, която има за цел да ни зароби, да ни направи едва ли не Китай. Вижте, тирании е имало в цялата човешка история без да има дигитални средства. Има си достатъчно методи и средства, с които може да се установи една тирания или диктатура. Не ви трябват електронни устройства", посочи Николов.

Гледайте видеото с целия разговор.