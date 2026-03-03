Запрянов увери: Няма основание България да бъде цел на атаката на Иран

Днес, както знаете, ситуацията в Близкия изток се променя. Следим отблизо развитията и фокусът на МС и отделните министерства е извеждането на българските граждани от региона по най-бързия, но с предимство на сигурността начин. Следим ситуацията. Обсъждат се много възможности и маршрути. Това обяви премиерът Андрей Гюров след извънредно заседание в Министерски съвет заради ситуацията в Близкия изток.

"Това, което помолих да бъде направено, и очаквам в следващите дни да заработи в добър темп, е координация между отделните институции. Най-вече от Ситуационния център в МВнР, списъци с българите в отделните дестинации, къде имаме готовност за извеждане. При получаването на слотове ще бъдат активирани консулските служби за отвеждането на гражданите към самолетите и провеждане на проверите за сигурност", уточни той.

"Имаме осигурени достатъчно самолети, които са готови да извършат полети, те са в готовност. Надяваме се в следващия ден да имаме извършени полети и граждани, които са се прибрали в България. Важно е за нас да имаме координация между службите и да нямаме забавяне в организацията. Службите за сигурност са въвлечени в процеса. Получаваме навременна информация за състоянието на българските мисии. Подадени са координатите и брой хора на съответните места", допълни Гюров.

Свързани статии МВнР отново съветва българите в Близкия изток: Не предприемайте рисковани пътувания

Относно цените на енергоносителите, той каза още:

"Има реакция на международните борси, очаква се в близките дин цената на петрола да продължава да се повишава. Увеличаването на цената на газа е притеснително. България има дългосрочен договор, който се базира на осреднена цена, което позволява такива кратки кризисни случаи да минават бе съществено увеличение на цената на газа."

Военният министър Атанас Запрянов коментира американските самолети на летище София:

"Това са тренировка и действие по отношение изискванията на НАТО. Нямаме планове и не участваме в операциите на САЩ. Няма основание България да бъде цел на атаката като държава членка на НАТО. Би се задействал член 5."

Външният министър Надежда Нейнски уточни: "Имаме изготвени подробни списъци по държави. В саудитска арабия не се налага евакуация, но има държави със значителен брой български граждани, които искат да напуснат зоната на конфликта. Списъците постоянно се обновяват. Имаме информация за българи в екзотични дестинации и курорти, където е трудно да се изпратят самолети. В контакт сме с колегите от Гърция и Турция, които предлагат помощ."

"Съобразно отпуснатите въздушни слотове – разрешенията за слотове, опитваме да видим в кои дестинации какъв обем самолет трябва да изпратим, за да може хората максимално бързо да бъдат превозени. Най-трудно в момента е с Израел, но се търсят всякакви алтернативни възможности. Има хора с инсулинова зависимост, за които се търси изпращането на „Фалкон” или самолети, за да им се окаже съдействие", допълни още тя.

Първият полет е за Оман.