Затъмненията на кървава Луна са невероятно мощни астрологични събития. Те ускоряват растежа ни и помагат за по-бързото протичане на всяка трансформация, която вече е в ход. На 3 март 2026 година ще преживеем последното от поредица затъмнения, в случая лунно затъмнение на пълнолуние в знака на зодия Дева (кървава Луна), започнала миналата година. Затъмненията на кървава Луна обикновено се случват в серия от три, а това е третото и последно от триото, което започна през март 2025 година.

Тази последна кървава Луна действа като точка на кулминация и разрешение. Теми, които за първи път се появиха около предишните затъмнения през март и септември 2025 г., сега може да достигнат повратна точка. Може да започнем да виждаме по-голямата картина на това, което се е разгръщало, и защо са били необходими определени промени или край.

Понякога последното затъмнение носи символичен момент на последния период – окончателно освобождаване, разговор или осъзнаване, което ни позволява наистина да продължим напред. Въпреки че процесът може да се усеща интензивен в момента, той често освобождава място за началото на нова лична история.

Това затъмнение носи силно влияние за пречистване и освобождаване. Може да почувстваме нужда да се освободим от всичко, което вече не е работещо за нас.

Източник: Лунно затъмнение и пълнолуние в Дева на 3 март – новите пътища са пред нас

