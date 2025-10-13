Дипломатически спор – имат ли британците принос за мира в Газа?

Британският премиер Киър Стармър пристигна в Египет за срещата на върха за мир в Газа. Междувременно обаче се разрази дипломатически спор между Великобритания и САЩ доколко британците имат участие в мирния план на президента Доналд Тръмп, предаде кореспондентът на БНР.
Киър Стармър е един от световните лидери, които ще участват в срещата в египетския курорт Шарм ел Шейх, която ще включва церемония по подписване на споразумение за прекратяване на конфликта в Газа.
По-рано "Даунинг стрийт" заяви, че премиерът ще благодари на ключовите регионални посредници Египет, Катар и Турция, като също така ще отдаде "особена почит" на американския президент, който е съорганизатор на събитиетозаедно с президента на Египет Абдел Фатах ал Сиси.
Снощи обаче се разгоря дипломатически спор в британско-американските отношения, след като министърът на образованието Бриджит Филипсън заяви, че Обединеното кралство е "изиграло ключова роля зад кулисите при оформянето" на мирния план за Газа.
Филипсън заяви пред "Скай нюз", че "Великобритания е участвала в сложни дипломатически въпроси", без да предостави подробности. Малко по-късно в интервю за Би Би Си Филипсън каза, че ролята на САЩ е била решаваща, но това не умилостиви американският посланик в Израел Майк Хъкаби, който нарече коментарите на Филипсън "заблуждаващи".
Заместник-министърът на външните работи на Израел Шарен Хаскел допълнително разкритикува твърденията на Бриджит Филипсън. Също в интервю за "Скай нюз" на въпрос дали Обединеното кралство е играло ключова роля тя отговори, че "обратното е по-вярно". Министърът поясни, че решенията на британското правителство, включително това от миналия месец за признаване на палестинска държава, всъщност са помогнали на "Хамас" да засили позицията си.