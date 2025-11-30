IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Русия атакува Киевска област с дронове, поне един загинал

Има 11 ранени, очаква се убитите при нападението да се увеличат

30.11.2025 | 07:07 ч.
Най-малко един човек загина, а 11 души, в това число и дете, бяха ранени при нападение с дронове тази нощ близо до Киев, съобщиха властите, цитирани от Франс прес.

Микола Калашник, ръководител на военната администрация в Киевска област, съобщи в "Телеграм", че "вражеска атака срещу Вишгород е убила един човек и е ранила 11 души, шестима от които са настанени в болница". Той каза, че това е нова офанзива на руски дронове след атаките през цялата предишна нощ по няколко квартала на украинската столица. 

Спасители евакуират жителите на многоетажна сграда, поразена при вражески удар. Гасенето на възникналия пожар продължава. Броят на жертвите може да се увеличи, предупреди Калашник, цитиран от Укринформ.

"На място работят медици и психолози. Предоставя се цялата необходима помощ", допълни той.

украйна русия киев дронове
