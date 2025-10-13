IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Германският външен министър посещава България и Румъния

Разговорите ще се фокусират върху подкрепата за Украйна

13.10.2025 | 08:37 ч.
Германският външен министър Йохан Вадефул започва днес двудневно посещение в България и Румъния, като разговорите ще се фокусират върху подкрепата за Украйна и укрепването на европейските способности за сигурност и отбрана, предаде ДПА, като цитира външното министерство в Берлин.

Разговорите ще обхванат и икономическото сътрудничество, усилията за повишаване на европейската конкурентоспособност и програмата за разширяване на ЕС, според същия източник.

Първоначално Вадефул планираше да започне посещението си в Атина, където щеше да се срещне с гръцкия си колега Георгиос Герапетритис, след което да продължи за София, за да се срещне с българския външен министър Георг Георгиев. Посещението в Атина обаче беше отменено, след като Герапетритис замина за Египет, за да присъства на церемонията по подписването на мирния план за Газа.

Вместо това Вадефул ще пътува директно за България, а за утре е насрочена среща в Букурещ с румънската външна министърка Оана Цою.

Йохан Вадефул България
