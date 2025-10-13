Урсула фон дер Лайен: Албания е на правилния път към ЕС

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен днес се срещна с албанския премиер Еди Рама в Тирана. Срещата между двамата е в рамките на обиколката на председателя на ЕК на Западните Балкани, предаде АТА.

По време на съвместна пресконференция след срещата си с Рама Фон дер Лайен подчерта задоволството си от прогреса на балканската страна в процеса по присъединяването й към Европейския съюз, като заяви, че Албания е на правилния път към ЕС.

“Вие извървяхте дълъг път и постигнахте прекрасен напредък с рекордна скорост. Вашата цел е да приключите преговорите до 2027 г. Амбициозно е, но ние харесваме амбицията. Готови сме и ще бъдем с вас на всяка стъпка от пътя“, каза oще Фон дер Лайен.

“Благодаря на госпожа Фон дер Лайен не само за това, че се завръща в региона и в Албания, но и за това, че е непоколебима в подкрепата си за процеса по присъединяване на Албания към ЕС“, заяви Рама по време на пресконференцията, и отбеляза “основополагащата роля и продължителна подкрепа, които ЕК оказва на Албания“.

Албания подаде молба за членство в ЕС през април 2009 г. и през юни 2014 г. получи статут на страна кандидат за членство в Евросъюза. ЕС проведе първата междуправителствена конференция с Албания през юли 2022 г. През май Рама заяви, че страната му цели да приключи преговорите за присъединяване към ЕС до края на 2027 г. / БТА

The Growth Plan provides access to the Single Market and brings new EU investments. In exchange for key reforms. With Albania’s strong progress, I can announce almost €100 million today. Now, it is about staying the course ↓ https://t.co/Z5AIcrgHNC — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 13, 2025