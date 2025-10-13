Нобел за икономика отива при учени, обяснили икономическия растеж, обусловен от иновациите

Йоел Мокир, Филип Агион и Питър Хауит спечелиха Нобеловата награда за икономика в памет на носителите ѝ в понеделник за "обяснение на икономическия растеж, обусловен от иновациите“, съобщава АР.

Мокир е от Северозападния университет, Агион от Колеж дьо Франс и Лондонското училище по икономика, а Хауит от Университета Браун.

Агион споделя, че е шокиран от отличието. "Не мога да намеря думи, за да изразя това, което чувствам“, каза той по телефона на пресконференцията в Стокхолм. Той каза, че ще инвестира парите от наградата си в своята изследователска лаборатория.

"Не приветствам протекционисткия начин на действие в САЩ. Това не е добре за световния растеж и иновациите", споделя нобеловия лауреат.

Нобеловият комитет заяви, че Мокир "е демонстрирал, че ако иновациите трябва да се редуват една след друга в самогенериращ се процес, ние не само трябва да знаем, че нещо работи, но и трябва да имаме научни обяснения защо“.

На победителите беше отдадено по-доброто обяснение и количествено определяне на "творческото разрушение“ – ключова концепция в икономиката, която се отнася до процеса, при който полезните нови иновации заместват – и по този начин унищожават – по-стари технологии и бизнеси. Концепцията обикновено се свързва с икономиста Йозеф Шумпетер, който я е очертал в книгата си от 1942 г. "Капитализъм, социализъм и демокрация“.

Агион и Хауит са изследвали механизмите зад устойчивия растеж, включително в статия от 1992 г., в която са изградили математически модел за творческо разрушение.

"Работата на лауреатите показва, че икономическият растеж не може да се приема за даденост. Трябва да поддържаме механизмите, които са в основата на творческото разрушение, за да не се върнем в стагнация“, каза Джон Хаслер, председател на комитета за наградата за икономически науки.

Половината от наградата от 11 милиона шведски крони (близо 1,2 милиона долара) отиде при Мокир, а другата половина беше споделена между Агион и Хауит. Победителите получават също 18-каратов златен медал и диплом.

Наградата за икономика е официално известна като Награда на Банката на Швеция за икономически науки в памет на Алфред Нобел. Централната банка я учредява през 1968 г. в памет на Нобел, шведския бизнесмен и химик от 19-ти век, който изобретява динамита и създава петте Нобелови награди.

Оттогава тя е присъждана 56 пъти на общо 96 лауреати. Само трима от носителите са жени.

Наградата за икономика технически не е Нобелова награда, но винаги се връчва заедно с останалите на 10 декември, годишнината от смъртта на Нобел през 1896 г.

Миналогодишната награда отиде при трима икономисти - Дарон Аджемоглу, Саймън Джонсън и Джеймс А. Робинсън - които са изследвали защо някои страни са богати, а други бедни и са документирали, че по-свободните, отворени общества са по-склонни да просперират.

Нобеловите отличия бяха обявени миналата седмица в областта на медицината, физиката, химията, литературата и мира.