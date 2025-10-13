Вижте как семействата в Израел посрещтаха освободените заложници ВИДЕО

Емоционални кадри показват момента, в който семействата на освободените израелски заложници отново се събират с близките си.

Всичките 20 останали живи израелски заложници бяха освободени от Хамас след повече от две години плен в Газа.

Родителите се събират отново със синове, а децата с бащите си, след като задържаните бяха предадени на Червения кръст, преди най-накрая да се присъединят към своите близки с помощта на израелската армия.

Освободеният заложник Бар Куперщайн прегърна баща си Тал, виждайки го как може да се изправи от инвалидната си количка за първи път от години.

Тал Куперщайн e в инвалидна количка, откакто получил инсулт по време на операция преди пет години, съобщи семейството му, но се научил да говори и да се изправя отново по време на отсъствието на сина си.

„Две години на невъзможно пътешествие, две години, в които направихме всичко възможно, за да се уверим, че всички знаят кой е Бар, и сега всички най-накрая ще го опознаят истински“, се казва в изявление на семейството. „Две години, през които Тал продължаваше напред, правейки всичко възможно въпреки собствените си предизвикателства - всичко това, за да може да бъде готов за тази прегръдка с Бар.“