Как Европа се надява да се намеси в мирния план на Тръмп за Палестина?

Със сър Киър Стармър, президентът Макрон, Фридрих Мерц, германският канцлер, Джорджия Мелони и Педро Санчес, италианският и испанският лидер, както и висши служители на ЕС, Европа ще бъде в пълна сила в Шарм ел-Шейх в понеделник и има дневен ред, пише за The Times журналистът Бруно Уотърфийлд.

Ключът към следващите стъпки на Европа ще бъде намирането на представителство в „новия международен преходен орган“, създаден съгласно мирния план на президента Тръмп, наречен от американския лидер „съвет“ или „борд“ на мира.

С бившия британски премиер сър Тони Блеър до Тръмп, европейските правителства търсят думата му, въпреки противоречивите резултати по отношение на конфликта в Газа.

Но кой трябва да бъде той? Първи на опашката са така наречените E3 на Великобритания, Франция и Германия - най-големите икономики в Европа - но дори и в този най-рядък кръг единството е в недостиг.

Макрон, измъчван от политиката у дома , поведе кампанията за признаване на Палестина в ООН миналия месец, което представлява драматичен обрат за Франция, който привлече много други европейци, включително Стармър.

Мерц, очевидно, не следваше, а вместо това повтаряше линията, която някога обединяваше E3, че предварителните условия за признаване на Палестина са далеч от изпълнени.

Израел беше вбесен от признаването на палестинската държавност от страна на Франция, Великобритания и други страни, докато конфликтът бушуваше, което всяваше още повече недоверие на масата на мирната конференция с подозрението, че пропалестинската политика на жестове е била на дневен ред в повечето европейски страни.

Разговорите между европейци, Турция и арабски страни засилиха опасенията на Израел, че Европа, за разлика от Америка, е на страната на Палестина.

ЕС също настоява за място на масата за преговори, блок, който обхваща спектър от произраелски страни, като Германия, до държави като Ирландия и Испания, които обвиняват израелците в геноцид.

Далеч от това да е единен, ЕС през цялото време се колебаеше и се уклоняваше по отношение на мъчителни проекти на документи за срещи на върха, призиви за налагане на санкции срещу Израел и невъзможната задача да се намери решение на проблема.

От една страна, Европа се определя от държави, които са се заклели „никога повече“ след историята на Холокоста и опита за унищожаване на европейските евреи от Германия, със сътрудничеството на други, като Франция.

От другата страна са Ирландия и Испания, но с широка подкрепа отляво в Италия, Великобритания и други страни, които обвиняват Израел, че се опитва да елиминира палестинците.

Разговорите между външните министри, свикани от Макрон в Париж миналата седмица, събраха Франция, Италия, Германия, Испания и Обединеното кралство, както и Египет, Йордания, Саудитска Арабия, Катар, Обединените арабски емирства, Турция и ЕС.

Целта на срещата, каза Макрон, е била „постоянната мобилизация на Франция в полза на всеобхватно политическо решение чрез работа по подготовката за „деня след това“. Ивет Купър, министърът на външните работи, обеща, че „Обединеното кралство е готово да изиграе пълната си роля“, но не спомена Блеър, който пръв я издигна начело на лейбъристите.

Британски представители подчертаха, че макар Блеър, единственият друг посочен член на „съвета за мир“ на Тръмп, да е играл роля в посредничеството за постигане на мир, той не е представител на Великобритания. Всъщност, опитът на Блеър в Ирак го прави неприятен за арабските страни и европейците, които се противопоставиха на инвазията, водена от САЩ и Великобритания, на законно основание.

Израелците не бяха поканени, а Гидеон Саар, министърът на външните работи на страната, обвини европейците, че са домакини на „ненужни и вредни“ разговори, „сканирани зад гърба на Израел“. Саар каза, че Макрон е заел пропалестинска позиция, „за да отклони вниманието от вътрешните си проблеми за сметка на Израел“.

„Поканването на враждебно настроени към Израел правителства, като испанското правителство, да обсъдят неговите дела, е особено възмутително“, каза той.

Накратко, това е проблемът на Европа. Тя е твърде разделена по въпроса за Израел, разделения, които ще станат очевидни в следващите дни, както и по отношение на условията за признаване на Палестина. Не на последно място сред проблемите ще бъде бъдещето на "Хамас", който остава въоръжен и опасен за мира.

Предстоят битки, докато европейците – включително Германия – се опитват да спрат Израел, подкрепян от Тръмп, да предотврати всякакъв шанс за решение с две държави и да спрат анексирането на Западния бряг от израелците.

На свой ред Израел вече не е убеден, че повечето европейски страни го подкрепят и вярва, с известно основание, че „Хамас” е спечелил пропагандната война, убеждавайки мнозина, че израелската държава, основана след ужасите на Холокоста, е извършител на геноцид.