Репортерка на Politico побърка Търмп с въпроси на борда на Air Force One

Репортерът на Politico Даша Бърнс затрупа с въпроси президента на САЩ Доналд Тръмп на борда на Air Force One по време на пътуването до Израел. Доналд Тръмп спря репортерката на Politico, докато тя се опитваше да зададе серия от въпроси, а след това Тръмп заяви, че работодателите ѝ "грешат за всичко".

На борда на правителствения самолет, както повелява традицията, Тръмп даде около 25 минути на репортерите за въпроси. Този път крайната дестинация беше Тел Авив, където президентът наблюдава първата фаза на мирното споразумение, което той посредничи между Израел и Хамас.

Въпросите на журналистите варираха от Близкия изток до затварянето на правителството, докато Даша Бърнс от Politico не започна серията си от въпроси за Китай. В един момент Бърнс зададе въпрос за увеличаване на тарифите, когато Тръмп се развесели и каза:

"Уау, тя задава много въпроси. С кого си?“, попита президентът.

33-годишната Бърнс отговори с името си и съобщи, че работи за Politico.

"Даша от Politico. О, Politico се обърка. Те са сгрешили толкова много за всичко! Не, не, Politico са сгрешили толкова много за всичко!“, беше отговорът на амриканския президент.

Настоятелната Бърнс се опита да възрази, преди Тръмп да приключи рязко: "Нека накараме някой друг да зададе въпроси, имате ли нещо против? Защото Politico е фалшива новина".

Национален кореспондент на NBC News от 2016 до 2025 година, Бърнс стана ръководител на бюрото на Белия дом за Politico през януари. Тя е и водещ на предаването на CSPAN, "Прекратяване на огъня“, което се опитва да събере гости от двете партии за дискусия по ключови въпроси.

Тя се опитваше да попита Тръмп за новите 100-процентови тарифи за Китай, които ще влязат в сила на 1 ноември, заедно с контрола върху износа на критичен софтуер, които ще бъдат добавени към съществуващите ставки, което драстично ще увеличи цената на вноса.

Той направи съобщението, след като Пекин наложи ограничения върху износа на редкоземни метали. Тръмп добави, че е "изненадан“, че Китай би направил това, предвид добрите отношения, които той има с президента Си Дзинпин.

"Това не е нещо, което аз съм инициирал, това беше просто отговор на нещо, което те направиха. Те всъщност не го насочиха към нас, те го насочиха към целия свят. Беше много лошо“, каза Тръмп на пресконференция в Овалния кабинет в петък.

Иначе на борда на Air Force One Тръмп говори основно за 20-те живи израелски заложници и ужасните условия, в които "Хамас" ги държи. Преди качването си на борда, Тръмп описа мащаба на конфликта в региона, който се надява най-накрая да е разрешен.