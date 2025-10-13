Червен килим за Доналд Тръмп при пристигането му в Израел СНИМКИ

EPA/БГНЕС 1 / 12 / 12

Целият свят е насочил погледи към Газа, където се очаква 20 израелски мъже, оцелели две години като пленници на Хамас, да бъдат освободени в понеделник сутринта. Те са последните живи заложници, отвлечени по време на ислямистките терористични атаки, които предизвикаха две години ужасяваща война.

Няма да има церемония по предаването, като Червеният кръст ще изпрати десет превозни средства в Газа, за да отведат мъжете обратно на безопасно място.

Докато Доналд Тръмп пътуваше към Израел, за да види реализацията на мирното си споразумение, Хамас получи заповед да освободи телата на 28 заложници, но нараства опасението, че някои от тях са изгубени.

Президентът на САЩ отлетя за Тел Авив, след като помогна за осигуряването на мир между Израел и Хамас, две години след терористичните атаки на 7 октомври 2023 година. Очаква се Тръмп да пристигне първо в израелския град в понеделник следобед, като е планирано да кацне малко след 9:00 ч. местно време.

Преди да поеме от борда на Air Force One Тръмп каза, че се надява заложниците да бъдат освободени по-рано от очакваното, добавяйки: "Те държат заложниците - разбирам, че всичките 20 - и може би ще ги изведем малко по-рано. Всъщност беше невероятно да ги изведем, защото бяхме замесени, а те бяха на места, за които не искате да знаете", каза US президентът.

Той също така се обърна към репортери точно преди да се качи на самолета в съвместната база Андрюс в Мериленд, докато стоеше под чадър, който се тресеше от неумолимия вятър.

"Вчера и днес в Израел има 500 хиляди души, а също и мюсюлманските и арабските страни аплодират. Всички аплодират едновременно - това никога не се е случвало преди. Това е първият път, когато всички са изумени и развълнувани", каза Търмп и добави, че за него е чест да участва в процеса, защото това "никога не се е случвало преди".

След това Тръмп махна за довиждане, докато се качваше на самолета.

На израелска земя, на летището "Бен Гурион" го очакваше червен килим. Символично или не, американският президент кацна в същия момент, в който бе съобщено, че първата група от освободени израелски заложници се намира вече на израелска територия, съобщава агения Ройтерс.

Седем живи заложници, сред които имащият и българско гражданство Матан Ангрест, бяха предадени днес от палестинското ислямистко движение "Хамас" на Международния комитет на Червения кръст (МКЧК) в Газа. Впоследствие бе съобщено, че МКЧК е предал заложниците на израелската армия.

Air Force One на президента Тръмп прелетя над Площада на заложниците в Тел Авив, където множество хора са се събрали, за да празнуват освобождаването на заложниците.

На летището Тръмп бе посрещнат от израелския премиер Бенямин Нетаняху и от израелския президент Ицхак Херцог. В делегаия на Тръмп са включени още дъщеря му Иванка Тръмп и съпругът ѝ Джаред Кушнер.

Очаква се по-късно президентът Тръмп да държи днес реч в израелския парламент.

По-рано днес "Хамас" публикува списък с имената на 20-те живи израелски заложници, които ще бъдат освободени в рамките на първата фаза от споразумението с Израел, предаде Ройтерс.

Съобщено бе също, че палестински затворници биват товарени на автобуси в израелски затвори, в очакване на освобождаването на заложниците.

Израел предприе военната си операция в ивицата Газа, след като на 7 октомври 2023 година бойци на "Хамас" извършиха безпрецедентна атака срещу еврейската държава.

Израел и "Хамас" подписаха миналата седмица споразумение за прекратяване на огъня в Газа и за освобождаване на държаните от палестинското движение израелци, които бяха взети за заложници при нападението на 7 октомври, в замяна на палестинци, които се намират в израелски затвори.

Това е първата фаза от плана на американския президент Доналд Тръмп за прекратяване на войната в Газа.

В неделя вечер израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че понеделник бележи "началото на нов път“. Той каза на роднините на останалите заложници, че освобождаването им е "историческо събитие, в което някои хора не са вярвали, че ще се случи“.

Израелският президент Исак Херцог обяви, че ще удостои американския лидер с Израелския президентски медал за почетен статус – най-високото гражданско отличие на страната. Киър Стармър е сред световните лидери, които ще присъстват, докато светът се надява нестабилният мир да се запази.