Тръмп недоволства от снимката, която сп. TIME използва за стаятия за него

Във вторник президентът на САЩ Доналд Тръмп се оплака от снимката, използвана на корицата на списание Time, критикувайки изданието, че е „изтрило“ косата му и наричайки изображението „много лошо“.

„Time написа сравнително добра статия за мен, но тази снимка може би е най-лошата досега. „Изтриха“ косата ми и сложиха нещо, което плава на главата ми, което прилича на корона, но изключително малко. Много странно!“, написа той в социалната си мрежа Truth Social.

The living Israeli hostages held in Gaza have been freed under the first phase of Donald Trump's peace plan, alongside a Palestinian prisoner release. The deal may become a signature achievement of Trump's second term, and it could mark a strategic turning point for the Middle… pic.twitter.com/0bZDABIDGj — TIME (@TIME) October 13, 2025

Лидерът на републиканците спомена, че никога не е обичал да бъде сниман отдолу и подчерта, че това изображение „е много лошо“ и заслужава да се обърне внимание на този аспект.

Тръмп и Макрон отново влязоха в "канадска борба", ръкостискаха се 26 секунди ВИДЕО

Тръмп: Сега е моментът палестинците да продължат напред Свързани статии

„Какво правят и защо?“, запита се той.

Списанието изобразява президента Тръмп, сниман отдолу, гледащ в далечината. Тръмп е облечен в синьо сако, бяла риза и червена вратовръзка, цветовете на американското знаме. Предната част на косата на Тръмп изглежда размазана поради светлинните ефекти. Придружаващият текст възхвалява ролята на Тръмп за прекратяване на конфликта в Газа, тъй като мирният план за палестинския анклав беше подписан в Египет в понеделник.

„Неговият триумф“, гласи корицата на списанието, а бившият израелски премиер Ехуд Барак (1999-2001) написа материалът, озаглавен „Лидерът, от който се нуждаеше Израел“.

Тръмп пътува до Израел и Египет в понеделник. В първата страна той говори пред Кнесета (парламента) и се срещна със семействата на израелските заложници, а във втората съпредседателства така наречената Среща на върха за мир, където беше подписано споразумението, което предвижда края на двугодишната война в Газа.

„Постигнахме много в Израел и Египет. Много работа, но не бих искал да е по друг начин. Това беше преживяване, което се случва веднъж в живота! Сега всички тези велики страни, които се бориха толкова дълго и упорито за региона, трябва да се обединят и да се ХВЪРЛЯТ НА РАБОТА! Газа е само една част. Най-важната част е: МИР В БЛИЗКИЯ ИЗТОК!“, написа още Тръмп в Truth Social.