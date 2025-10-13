Тръмп: Сега е моментът палестинците да продължат напред

Съединените щати, Египет, Катар и Турция подписаха декларацията като гаранти на споразумението за Газа, целящо да сложи край на двегодишната война.

„Документът ще излага правила и разпоредби и много други неща“, заяви Тръмп преди подписването, като повтори два пъти, че „то ще се спазва“.

Тръмп предупреди, че палестинският народ трябва да се откаже от „терора и насилието”, като приветства наскоро сключеното примирие в Газа в реч пред израелския парламент.

Под аплодисментите и овациите на членовете на Кнесета Тръмп заяви, че примирието в продължаващата от две години война, предизвикана от бруталния трансграничен удар на Хамас на 7 октомври 2023 г., може да бъде повратна точка за целия Близък изток.

„Изборът за палестинците не може да бъде по-ясен“, каза той, цитиран от АФП.

„Това е шансът им да се отвърнат завинаги от пътя на терора и насилието: да изгонят злите сили на омразата, които са сред тях, и мисля, че това ще се случи“, добави Тръмп.

Повече от 67 869 палестинци са убити в Газа, откакто Израел започна ответните си действия срещу атаката на Хамас, а почти всички от над двата милиона цивилни, които са живели там преди войната, са били прогонени от домовете си поне веднъж.

Газа е повече от всякога зависима от хуманитарна помощ, а градовете й лежат в руини.

Но под натиска на Тръмп да обяви победа, в петък Израел се съгласи на примирие и в понеделник освободи около 2000 палестински затворници в замяна на връщането на останалите 20 живи израелски заложници на Хамас.

Тръмп заяви пред Кнесета, че сега е моментът палестинците да продължат напред.

„След огромната болка, смъртта и трудностите, сега е моментът да се концентрират върху изграждането на своя народ, вместо да се опитват да разрушат Израел. Не искаме това да се повтори“, каза Тръмп.

„И цялото внимание на жителите на Газа трябва да бъде насочено към възстановяването на основите на стабилността, сигурността, достойнството и икономическото развитие, за да могат най-накрая да имат по-добър живот, който децата им наистина заслужават след всички тези десетилетия на ужас.“

За да се постигне това, според него, палестинците трябва да подкрепят плана му за Газа, който предвижда той да оглави т.нар. „Мирен съвет“, който да наблюдава временното управление.

Този план, според него, е „невероятно популярен“ сред международната общност, по-специално сред богатите съюзници на САЩ сред арабските и мюсюлманските страни в Близкия изток.

„Ако го направим, ще го направим както трябва, а ние разполагаме с невероятна сила и богатство, защото ще ви е нужно богатство. Ще ви е нужно богатство, за да възстановите нещата, а те разполагат с богатство, каквито малцина хора имат“, каза той.