Симеон изненадващо промени царския си подпис

Ожесточена дискусия в мрежата разпали бившият премиер на България Симеон Сакскобургготски. Той изненада българите с неочакван ход - смени си царския подпис.

Това стана ясно, след като Сакскобургготски награди примата на родната естрада Лили Иванова. В грамотата пише, че тя е удостоена за изключителните ѝ заслуги към Българската култура с Дамския кръст 1-ва степен от ордена на Св. Александър. Но подписът на грамотата се оказа различен от този, който хората у нас познават.

В Уикипедия е поместен подпис на Симеон Сакскобургготски, но той е доста по-различен от парафа в грамотата на Лили, коментират потребители в мрежите. Те се питат кой всъщност е истинският царски подпис.

Някои хора променят подписа си несъзнателно или съзнателно поради промяна в лични нагласи, съзнание или по препоръка на графолози (например, ако старият подпис е лесен за подправяне). В тези случаи новата визия на подписа влиза в сила с новия официален документ, коментират експерти.