Президентът на САЩ Доналд Тръмп, насред триумфа си, сложил край на войната в Газа и постигнал връщането на израелските заложници, засилва натиска върху Русия. Основната заплаха, но не и единствената, е заплахата за доставка на ракети "Томахоук" на Украйна, които биха били използвани за насочване към обекти в Русия.

Русия не е спечелила войната на земята в Украйна. Дори и без "Томахоук" Русия ще понесе тежки загуби от украински дронове, насочени към енергийната инфраструктура и военната промишленост на Русия. Украинските нападения над Русия се случват почти всяка нощ, точно както руските нападения над Украйна изглеждат доста чести, пише за "Asia Times" колумнистът Стивън Брайън.

Русия има ограничени финансови възможности да компенсира загубите си, а прекъсванията на електрозахранването и загубите на оборудване не се приемат добре от обществеността.

Всъщност Украйна отвърна на ударите доста ефективно на тежките руски нападения срещу критичната инфраструктура на Украйна и поне досега Украйна успя да се справи с подобни загуби.

Въпреки това, всичко си има граници. Колко дълго Украйна може да търпи нарастващи загуби и колко обратно наказание може да поеме Русия в преследване на целите си в Украйна? Няма отговори на тези въпроси, нито на въпроса колко дълго ще продължи самата война.

Съвременното бойно поле се е променило значително. Дроновете и прецизните оръжия, заедно с мини, пускани от въздуха, са превърнали бронираните атаки почти в нещо от миналото. Някои казват, че животът на един основен боен танк е едва 72 часа, което означава, че техниката ще бъде бързо унищожена, а опитните екипажи са рядкост.

Наблюдатели казват, че Русия вече превъзхожда Украйна в производството и разполагането на дронове, но все още не е достатъчно, за да промени значително бойното поле в полза на Русия.

Междувременно започват да се появяват нови видове интелигентни дронове с функции за изкуствен интелект, което прави смъртоносността на дроновете независима от техните оператори. Изненадващо, тези дронове, важни такива, използвани от Русия, са пълни с американска електроника, включително от лидера в областта на изкуствения интелект, Nvidia.

Каквито и санкции и контрол върху износа да налагат САЩ, системата е като швейцарско сирене, пълна с дупки и кръгови движения, което прави веригата за доставки, що се отнася до Русия, сравнително сигурна.