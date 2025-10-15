Имотният магнат Рене Бенко получи присъда от 2 години затвор

Регионалният съд в Инсбрук е признал за виновен основателя на австрийския консорциум "Сигна груп" (Signa group) Рене Бенко и го е осъдил за измама на 24 месеца ефективно лишаване от свобода, съобщиха електронни медии.

Прокуратурата по икономически и корупционни престъпления (ПИКП) обвини Бенко в измама по два случая. Според разследващите той е нанесъл щети на кредиторите си в размер на около 670 000 евро, тъй като през есента на 2023 година първо е превел авансово наем, включително за експлоатационни разходи, в размер на около 370 000 евро за необитаема вила и е подарил на майка си 300 000 евро – и то в момент, когато личната му несъстоятелност вече е била предвидима.

По първото обвинение, свързано с авансовото плащане на наема, бе постановена оправдателна присъда. По второто обвинение за дарението към майка му, основателят на "Сигна груп" беше признат за виновен. Бенко е получил подарък от майка си и през есента на 2023 година и го е върнал без правно основание. Така е била извършена измама, постанови съдията. През януари 2024 година Бенко е "опитал да прикрие средствата".

Тъй като основателят на "Сигна груп" е бил оправдан по едното от двете обвинения, размерът на щетите и съответно наказанието са се променили. При щети до 300 000 евро наказанието е от шест месеца до пет години лишаване от свобода.

Присъдата не е влязла в сила, като засега нито защитникът Норберт Вес, нито представителите на ПИКП са обявили дали ще обжалват решението. Следователно продължава да важи презумпцията за невиновност.