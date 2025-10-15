Имотният магнат Рене Бенко получи присъда от 2 години затвор

Регионалният съд в Инсбрук е признал за виновен основателя на австрийския консорциум "Сигна груп" (Signa group) Рене Бенко и го е осъдил за измама на 24 месеца ефективно лишаване от свобода, съобщиха електронни медии.
Прокуратурата по икономически и корупционни престъпления (ПИКП) обвини Бенко в измама по два случая. Според разследващите той е нанесъл щети на кредиторите си в размер на около 670 000 евро, тъй като през есента на 2023 година първо е превел авансово наем, включително за експлоатационни разходи, в размер на около 370 000 евро за необитаема вила и е подарил на майка си 300 000 евро – и то в момент, когато личната му несъстоятелност вече е била предвидима.
По първото обвинение, свързано с авансовото плащане на наема, бе постановена оправдателна присъда. По второто обвинение за дарението към майка му, основателят на "Сигна груп" беше признат за виновен. Бенко е получил подарък от майка си и през есента на 2023 година и го е върнал без правно основание. Така е била извършена измама, постанови съдията. През януари 2024 година Бенко е "опитал да прикрие средствата".
Тъй като основателят на "Сигна груп" е бил оправдан по едното от двете обвинения, размерът на щетите и съответно наказанието са се променили. При щети до 300 000 евро наказанието е от шест месеца до пет години лишаване от свобода.
Присъдата не е влязла в сила, като засега нито защитникът Норберт Вес, нито представителите на ПИКП са обявили дали ще обжалват решението. Следователно продължава да важи презумпцията за невиновност.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.