Тейлър Суифт е посветила песен на Селена Гомес

Най-добри приятелки са

05.03.2026 | 23:20 ч. 4
Снимка: Getty Images

Селена Гомес отново проговори за приятелството си с Тейлър Суифт. Двете се познават от 2008 г. - тогава Селена излизаше с Ник Джонас, а Тейлър - с брат му Джо Джонас.

И това се оказа нещо повече от тийнейджърско приятелство - певиците са изключително близки и днес, 17 години по-късно.

Скоро Гомес беше гост в подкаста "Friends Keep Secrets" и сподели, че песента на Суифт, "dorothea", всъщност, е посветена на нея.

"Ами "dorothea" е за мен - една от нейните песни", посочи Селена.

Гомес каза още, че най-хубавата част от приятелството им е това, че са "с добри пичове".

Какво обясни тя четете в teenproblem.net

звезди Селена Гомес Тейлър Суифт песен приятелство
