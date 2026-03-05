Малко преди да навърши 40 Меган Фокс се разголи по прашки и жартиери

Меган Фокс се завърна в Instagram с гръм и трясък във вторник.

Повече от година след като изтри акаунта си през декември 2024 г., актрисата сподели четири снимки от скорошна фотосесия. До тях тя зловещо написа: „Всичко е по-красиво, защото сме обречени.“

На снимките, заснети от Сибел Леви, 39-годишната звезда е седнала на пода, облечена по тясна корсетна тениска в черно, черни прашки и дълги чорапи с жартиери.

Фокс, която ще навърши 40 години на 16 май, носи също така черни сандали на токове с голяма платформа, на които има зелени стикери с листа от канабис. Около врата ѝ има и черно колие със сребърни шипове.

Актрисата също сподели подобни изображения в Instagram Story, пишейки: „Аз съм жива, току-що публикувах нови снимки.“

На серията от снимки Меган сякаш е забравила панталоните си, факт, на който нейният бивш годеник MGK отговори с флиртуващ коментар. Рапърът написа до пикантните снимки на бившата си: „Радвам се, че имам телефонния ти номер.“

Източник: Tialoto.bg