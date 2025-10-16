ООН: Израел незабавно да отвори всички пунктове за хуманитарна помощ в Газа

Израел трябва да отвори незабавно всички пунктове за достъп на хуманитарна помощ в ивицата Газа, призова ръководителят на хуманитарните операции на ООН Том Флетчър, цитиран от Франс прес.

"Ние искаме това да стане сега в рамките на мирното споразумение между Израел и "Хамас", добави той.

Флетчър, който оглавява Службата на ООН за координация по хуманитарните въпроси, ще посети от египетската страна на границата контролно-пропускателния пункт "Рафах", който е затворен вече няколко месеца. Той каза, че целта му е "да се запознае на място с подготовката на огромните количества помощ, които трябва да бъдат внесени през идните дни и седмици".

Газа е обхваната от хуманитарна катастрофа след две години война, започнала на 7 октомври 2023 г. с безпрецедентното нападение на палестинското ислямистко движение "Хамас" срещу Израел. В края на август ООН съобщи за глад в няколко района на палестинската територия, което Израел оспорва.

"Тестът за това споразумение за прекратяване на огъня не са снимките, пресконференциите и интервютата. Тестът е да имаме нахранени деца, да имаме анестетици в болниците за хората, които се лекуват, да има палатки, в които да се подслонят хората", подчерта Флетчър, цитиран от БТА.

Той обаче добави, че не знае дали граничният пункт ще бъде отворен.

"Решени сме да спрем глада в Газа, да възстановим здравния сектор, да разчистим развалините и да започнем да даваме на хората надежда за по-добър живот", увери той.

"Има усещане, че е абсолютно наложително да се бърза. Нашите екипи са готови, товарите са готови“, посочи Флетчър.