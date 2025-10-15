IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
С железничарска фуражка Мони Николов официално стана част от "Локомотив" (Новосибирск)

Очаквам с нетърпение първите мачове на "Локомотив Арена", каза той

15.10.2025 | 13:53 ч. 7
Световният вицешампион с България Мони Николов бе представен официално като ново попълнение на руския волейболен "Локомотив" (Новосибирск), а на церемонията българинът се появи с железничарска фуражка.

Николов бе посрещнат в Новосибирск като цар и вече проведе първите си тренировки с отбора. Той ще играе там под ръководството на бившия ни селекционер Пламен Константинов.

"Вече познавах много момчета от социалните мрежи, следях отбора онлайн. Следователно ще бъде по-лесно да се адаптирам. Приеха ме много топло, атмосферата е отлична. Очаквам с нетърпение първите мачове на "Локомотив Арена". Червените и зелените цветове ми напомнят за България. Арената е просто прекрасна - модерна, удобна, красива. Вече искам първенството да започне възможно най-скоро!", сподели Николов.

След пристигането му в Instagram акаунта на "Локомотив" (Новосибирск) се появи весело клипче, в което волейболистите на отбора, а и неговите фенове, очакват с нетърпение Мони. "А где Николов", пишат феновете в множество публикации, а песента от видеото завършва: "Чаках те толкова дълго, Мони"."

