С железничарска фуражка Мони Николов официално стана част от "Локомотив" (Новосибирск)

Световният вицешампион с България Мони Николов бе представен официално като ново попълнение на руския волейболен "Локомотив" (Новосибирск), а на церемонията българинът се появи с железничарска фуражка.

Николов бе посрещнат в Новосибирск като цар и вече проведе първите си тренировки с отбора. Той ще играе там под ръководството на бившия ни селекционер Пламен Константинов.

"Вече познавах много момчета от социалните мрежи, следях отбора онлайн. Следователно ще бъде по-лесно да се адаптирам. Приеха ме много топло, атмосферата е отлична. Очаквам с нетърпение първите мачове на "Локомотив Арена". Червените и зелените цветове ми напомнят за България. Арената е просто прекрасна - модерна, удобна, красива. Вече искам първенството да започне възможно най-скоро!", сподели Николов.

След пристигането му в Instagram акаунта на "Локомотив" (Новосибирск) се появи весело клипче, в което волейболистите на отбора, а и неговите фенове, очакват с нетърпение Мони. "А где Николов", пишат феновете в множество публикации, а песента от видеото завършва: "Чаках те толкова дълго, Мони"."