Добри са условията за туризъм в планините, следобед се влошават

Добри са условията за туризъм в планините, но следобед се очаква влошаване на времето, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Температурите са между минус 5 и минус 1 градуса, духат слаби ветрове, а облачността е разкъсана. Във високите части на планините обстановката е зимна, има снежна покривка и пътеките са заледени, допълват от ПСС пред БТА.

Според прогнозата за времето над планините облачността ще бъде значителна, а високите била и върхове ще бъдат обхванати от облаци. На отделни места ще има слаби превалявания от дъжд, над 2000 метра надморска височина - от сняг. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток, по най-високите части – от запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, на 2000 метра – около 2°.