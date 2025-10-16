IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 33

По 100 евро надница за бране на маслини в Гърция, няма работници

Липсата на работна ръка заплашва тазгодишната реколта

16.10.2025 | 10:28 ч. 1
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Липсата на работници заплашва тазгодишната реколта на маслини в Гърция. В областите Тракия и Еврос тазгодишната селскостопанска „треска" от реколтата от маслини започва с проблеми, като според достоверна информация дневното заплащане за бране на маслини достига от 90 до 100 евро на ден в някои райони, предаде кореспондентът на „24 часа“.

Числото се разпространява от уста на уста и предизвика оживени дискусии в социалните мрежи, като фермери и работници коментират остро дали тази цена е „справедлива" или просто е индикация за пазар в задънена улица.

Производителите на маслини в Халкидики, Родопи и Александруполис говорят за огромен недостиг на работници. „Миналата година не можахме да намерим работници дори за 70 евро. Тази година искат 100 и избират къде ще отидат", казват производители.

В много райони цената на средна реколта надхвърля 2500 евро на хектар, докато миналата година не надхвърляше 1800.

В същото време се увеличават случаите на недеклариран или случаен труд, като посредниците привличат работници без застраховка или законни документи.

Феноменът показва, че гръцката провинция навлиза в нова ера на дисбаланс, като липсата на селскостопански работници и покачващите се цени заплашват производството.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

бране на маслини надница Гърция
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem