По 100 евро надница за бране на маслини в Гърция, няма работници

Липсата на работници заплашва тазгодишната реколта на маслини в Гърция. В областите Тракия и Еврос тазгодишната селскостопанска „треска" от реколтата от маслини започва с проблеми, като според достоверна информация дневното заплащане за бране на маслини достига от 90 до 100 евро на ден в някои райони, предаде кореспондентът на „24 часа“.

Числото се разпространява от уста на уста и предизвика оживени дискусии в социалните мрежи, като фермери и работници коментират остро дали тази цена е „справедлива" или просто е индикация за пазар в задънена улица.

Производителите на маслини в Халкидики, Родопи и Александруполис говорят за огромен недостиг на работници. „Миналата година не можахме да намерим работници дори за 70 евро. Тази година искат 100 и избират къде ще отидат", казват производители.

В много райони цената на средна реколта надхвърля 2500 евро на хектар, докато миналата година не надхвърляше 1800.

В същото време се увеличават случаите на недеклариран или случаен труд, като посредниците привличат работници без застраховка или законни документи.

Феноменът показва, че гръцката провинция навлиза в нова ера на дисбаланс, като липсата на селскостопански работници и покачващите се цени заплашват производството.