Мафията отново взривява: Атакуваха разследващ журналист в Италия ВИДЕО

Снощи взривно устройство беше поставено под колата на журналиста и водещ на „Report“ Сигфридо Ранучи. Колата се взривила, като е нанесена повреда и на другия автомобил на семейството, както и на съседната къща. Карабинери, Дигос (Специално оперативно звено), пожарникари и криминалисти бяха изпратени на място. Компетентната прокуратура е започнала необходимите разследвания и префектът е уведомен. Силата на експлозията е била толкова силна, че е можела да убие всеки, който минава в този момент.

С тази драматична публикация в профила на предаването „Report“ в социалните мрежи беше съобщено за атаката срещу един от видните италинаски журналисти - Сигфридо Ранучи.

Нападението е станало около 22:00 часа в Кампо Асколано, град между Рим и Помеция, южно от столицата. Експлозията е повредила и другия автомобил на семейството, обикновено използван от дъщерята, която го е паркирала там около 21:40 часа, минути преди взрива. Сградата на журналиста също е засегната от огъня, но за щастие няма жертви или ранени.

Сигфридо Ранучи разговаря с Corriere della Sera малко след 2:00 ч. сутринта по телефона:

„Дъщеря ми мина пред колата няколко минути преди експлозията, можеха да я убият...“ Според водещия „може би не е случайно, че преди няколко дни обявих темите на новите разследвания на Report“.

Questa notte un ordigno è stato piazzato sotto l’auto del giornalista e conduttore di Report, Sigfrido Ranucci. L'auto è saltata in aria, danneggiando anche l’altra auto di famiglia e la casa accanto. Sul posto carabinieri, Digos, vigili del fuoco e scientifica. La Procura di… pic.twitter.com/KmDycbpgq1 — Report (@reportrai3) October 16, 2025

Карабинери и пожарникари са се отзовали на мястото, за да потушат пламъците, обхванали колите, и да обезопасят района. Реагирали са и криминалисти. Ранучи съобщи, че „е използван поне килограм експлозиви“.

Разследване е започнато незабавно от римските прокурори за борба с мафията, но липсата на камери за наблюдение в района може да усложни идентифицирането на отговорните лица. Прокурорът от DDA Карло Вилани – координиран от заместник-прокурора Илария Кало – повдигна обвинения за престъпно увреждане с утежняващото обстоятелство на мафиотските методи, в очакване на първоначални доклади от отговорните правоохранителни органи.

„Може би бомбата под колата ми не е била случайност“

След безсънна нощ, водещият имаше напрегната сутрин.

„В колата съм с карабинерски ескорт и отивам да съобщя какво се е случило“, обясни Сигфридо Ранучи пред ANSA. „Изглежда е елементарно устройство, но сега трябва да определим естеството на експлозива. С всички заплахи, които получаваме, не е лесно да се определи източникът му.“

Видеото, публикувано от предаването Report в социалните мрежи, показва напълно унищожената предна част на колата на журналиста и повредената кола до нея, на дъщеря му.

Ранучи обясни, че синът му е паркирал колата си там вчера по обяд.

64-годишният Ранучи е под полицейска защита от 2021 г. поради предполагаем заговор за убийство от организираната престъпна група „Ндрангета“.

В разговор с RAI News24, видимо разстроеният журналист каза, че „току-що се е върнал у дома“ и че експлозията, която е чул, „е била много мощна“.

„Има климат на изолация и делегитимация срещу мен“, оплака се той. „През последните месеци получих няколко заплахи, всички от които са докладвани.“