Израел е идентифицирал тялото на заложник, предадено снощи от "Хамас"

Израел получи, с посредничеството на Червения кръст, ковчега на загинал заложник

18.10.2025 | 11:05 ч.
Канцеларията на Бенямин Нетаняху съобщи, че тленните останки на загинал заложник, предадени снощи от палестинското движение "Хамас", са разпознати и принадлежат на Елияху Маргалит, съобщава Франс прес.

Израелската армия "уведоми семейството на отвлечения Елияху Маргалит, че тялото на техния близък е върнато в Израел и че разпознаването му е приключило", посочи премиерската канцелария. Оттам добавиха, че "няма да има никакви компромиси и няма да бъдат пестени никакви усилия, докато не бъдат върнати телата на всички загинали заложници, до последното".

По-рано Израел заяви, че е получил тялото на заложник, предадено снощи на Червения кръст в ивицата Газа. Информацията бе оповестена отново от канцеларията на израелския премиер Бенямин Нетаняху.

"Израел получи, с посредничеството на Червения кръст, ковчега на загинал заложник, който бе предаден на израелската армия и на Шин Бет (израелската служба за контраразузнаване) в ивицата Газа", се казваше в изявлението. / БТА
 

