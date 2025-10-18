IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Зеленски за ракетите “Томахоук”: Тръмп не каза “Не”, но не каза и “Да”

Екипите работят по въпроса, добави в интервю украинският лидер

18.10.2025 | 09:52 ч. 25
След срещата с президента на САЩ Доналд Тръмп, провела се в Белия дом, Володимир Зеленски заяви, че все още се надява американците да дадат съгласието си да предоставят на страната му крилати ракети "Томахоук", съобщава ДПА.

"Екипите ни работят по въпроса", каза украинският лидер в интервю за телевизия NBC news и добави: "Добре е, че президентът Тръмп не казва "Не", но засега не казва и "Да", допълни той.

Зеленски подчерта, че страната му разчита на получаването на подобни оръжия с голям обсег, за да се защитава от руската инвазия, която продължава вече над три години.

Той отбеляза, че ракетите са чувствителен въпрос и за Москва, и добави, че по негово мнение руският президент Владимир Путин се страхува от предоставянето на подобни ракети на Киев.

Зеленски посети Вашингтон, за да иска одобрение за доставка на крилатите ракети, които биха позволили на Украйна да предприеме по-нападателни действия при отблъскването на руската инвазия.

Тръмп отдавна се двоуми по въпроса. Той показва готовност да го обсъжда, но същевременно многократно подчертава, че и САЩ имат нужда от това оръжие, затова не биха се лишили с лека ръка от запасите си от него. След срещата остава неясно какво точно е договорено по отношение на "Томахоук". / БТА

