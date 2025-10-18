Зеленски за ракетите “Томахоук”: Тръмп не каза “Не”, но не каза и “Да”

След срещата с президента на САЩ Доналд Тръмп, провела се в Белия дом, Володимир Зеленски заяви, че все още се надява американците да дадат съгласието си да предоставят на страната му крилати ракети "Томахоук", съобщава ДПА.

"Екипите ни работят по въпроса", каза украинският лидер в интервю за телевизия NBC news и добави: "Добре е, че президентът Тръмп не казва "Не", но засега не казва и "Да", допълни той.

Зеленски подчерта, че страната му разчита на получаването на подобни оръжия с голям обсег, за да се защитава от руската инвазия, която продължава вече над три години.

Той отбеляза, че ракетите са чувствителен въпрос и за Москва, и добави, че по негово мнение руският президент Владимир Путин се страхува от предоставянето на подобни ракети на Киев.

Зеленски посети Вашингтон, за да иска одобрение за доставка на крилатите ракети, които биха позволили на Украйна да предприеме по-нападателни действия при отблъскването на руската инвазия.

Over two hours of a pointed conversation with the President of the United States @POTUS that can really help bring this war closer to an end. We discussed all key issues – our positions on the battlefield, long-range capabilities and air defense, and, of course, diplomatic… pic.twitter.com/5EeXv9AYg7 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 17, 2025

Тръмп отдавна се двоуми по въпроса. Той показва готовност да го обсъжда, но същевременно многократно подчертава, че и САЩ имат нужда от това оръжие, затова не биха се лишили с лека ръка от запасите си от него. След срещата остава неясно какво точно е договорено по отношение на "Томахоук". / БТА