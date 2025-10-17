Тръмп на срещата със Зеленски: Надяваме се войната в Украйна да приключи преди да стигнем до Томахоук (НА ЖИВО)

Надяваме се войната в Украйна да приключи преди да стигнем до Томахоук, каза президентът на САЩ Доналд Тръмп по време на срещата с украинския президент Володимир Зеленски в Белия дом.

Тръмп заяви, че би било преждевременно да се предоставят на Украйна ракети „Томахоук“.

По време на срещата си с украинския президент Володимир Зеленски той изрази надежда, че първо ще бъде постигнат мир с Русия, предаде АФП.

"Томахоук са много опасни оръжия, невероятни са, много могъщи. 30 ракети бяха изпратени в Иран", припомни президентът на САЩ.

"Мисля, че вървим напред, нещата се развиват добре. Започнахме в Аляска, където поговорихме дали може да постигнем нещо. Постигнахме много след мандата на Байдън, за да стигнем дотук и бихме искали скоро нещата да приключат. Искаме войната да приключи.", каза още Тръмп по време на срещата.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Поздравявам ви за успеха с примирието в Близкия изток, тази победа може би ще помогне да приключи войната. Мисля, че Путин не е готов, но съм уверен, че с ваша помощ тази война ще спре. Виждате, че на бойното поле руската армия няма успехи, те имат много загуби и под формата на жива сила и техника. Трябва да ви благодаря за всички телефонни разговори, които проведохте."

Тръмп потвърди, че ще се срещне с Владимир Путин в Унгария, като заяви, че срещата може да е "двойна" и че ще "поддържаме връзка и с президента Зеленски".

Американският лидер коментира и унгарския премиер Виктор Орбан: "Той ми е симпатичен, аз съм му симпатичен, това е прекрасна страна, той я ръководи прекрасно и там не възникват проблеми, които се появяват в други държави. Ще бъде чудесен домакин".

Мисля, че Путин също иска тази война да спре или поне така казва, каза още Доналд Тръмп.

Няма значение дали форматът ще бъде двустранен или тристранен, заяви от своя страна Зеленски.

"Ние трябва да решаваме къде ни е мястото. Най-важното за народа на Украйна при тези ежедневни нападения е да имаме сериозни гаранции за сигурност. НАТО може да ни ги осигури, но трябва да имаме и въоръжение".

Украинският президент пристигна в Белия дом в 13:25 ч. местно време (20:25 ч. българско) днес, посрещнат от военнослужещи от американската армия, държащи държавни знамена, предаде Асошиейтед прес.

"Войната в Близкия Изток беше много по-сложна, но там войната свърши", допълни Тръмп по време на пресконференцията.

Той отново припомни, че е успял да спре осем войни. "Аз съм спасил десетки хиляди човешки живота. Вижте Пакистан и Индия, две държави, които имат ядрени оръжия. Мисля, че мога да спася милиони хора, и се надявам това да стане и в тази война", добави още Тръмп.

Това е четвъртата среща между Зеленски и Тръмп, които се опитват да намерят решение на войната на Русия в Украйна, отбелязва агенцията.

Тръмп разговаря вчера по телефона с руския лидер Владимир Путин и планира да се срещне с него след около две седмици в Будапеща в Унгария.