Премиерът на РСМ: Няма да впишем безусловно българите в конституцията

Никой няма право да очаква, че това правителство безусловно ще направи промени в конституцията на страната, заяви премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски в интервю по Канал 5.

По думите на Мицкоски разговорът му с председателя на ЕК Урсула фон ден Лайен, която вчера беше в Скопие в рамките на балканската си обиколка, е бил приятелски, а темите, по които са разговаряли, са били много.

Той посочи, че "никой не живее в илюзия" и добре знае, че промените в конституцията - вписване на българите в основния закон на страната - е условие за отваряне на преговорните клъстери, но докато е премиер, "конституционните промени няма да се случат без ясно изпълнение на задълженията на източния съсед, както и конкретни гаранции от Европейския съюз".

"Никой няма право, нито е справедливо да очаква, че това правителство безусловно ще направи това, нито правителството възнамерява да го направи, докато аз съм премиер. Това трябва да е ясно, казвал съм го многократно, ние изискваме последователно спазване на международното право, а нашият източен съсед също има задължения. Също така искаме гаранции. И ако ЕС наистина иска да види (Северна) Македония в своята компания, поне малко от това, което прави за някои други страни, ще направи и за нас. И това е ясна позиция”, заяви Мицкоски, който поясни, че "в интерес на процесите, които следват" не желае да говори за детайлите.

След няколкочасовото си посещение вчера в Скопие, където се срещна с президента, председателят на парламента и премиера на Северна Македония, след което нямаше пресконференция, председателят на ЕК написа в платформата "Екс", че подкрепя страната по пътя ѝ към ЕС, а "следващата и единствена стъпка преди започването на преговорите е ясна". "Трябва да направите договорената конституционна промяна. Топката е във вашето поле. ЕС е готов", написа Урсула фон дер Лайен.

(Кореспондент на БТА в Скопие Маринела Величкова)