По-скоро трябва да говорим за примирие, а не за мир в Газа, заяви в предаването "Брюксел 1" международният анализатор Мариян Карагьозов.

По думите му е важно да се изработи политическа визия.

"Нека и Израел да предложи политическа визия за решаване на конфликта", посочи той. "В момента израелската армия продължава да се намира на терен в Газа - около 50% от Газа са под контрола на израелската армия. Имаше изтегляне от едната част, но вторият етап на споразумението предвижда цялостното изтегляне. Този втори етап от споразумението е поставен под огромна въпросителна, точно поради възможностите двете страни да тълкуват ангажиментите по различен начин. Заради това редица наблюдатели са силно притеснени дали това споразумение ще бъде реализирано", каза още Карагьозов пред Bulgaria ON AIR.

„Подписването на това споразумение е успех. То води до облекчение и за двете страни”, заяви анализаторът. "Частично реализиране на споразумението не води до мир. Трябва да започнем да изграждаме мира."