Най-горещите красавици от афтърпартито на Victoria's Secret

Модното ревю на Victoria's Secret през 2025 г. посрещна звезди като Джиджи и Бела Хадид, Даутцен Крус, Кандис Суанепул, Бехати Принслу и Алесандра Амброзио.

След зашеметяващото модно ревю на Victoria's Secret в сряда, партито продължи през нощта, когато любимите модели – ангели на марката, както и куп известни личности се спуснаха в Crane Club в Манхатън, за да се разпуснат.

От чувствени дантелени рокли до дръзки кожени визии, звезди като Стела Максуел, Алесандра Амброзио и Джоди Търнър-Смит спечелиха овации за своя парти стил.

Модното ревю се завърна за втора година през 2025 г., след като беше прекъснато поради глобално ребрандиране. Подиумът гъмжеше от зашеметяващи знаменитости, включително звездните наследнички Айрис Лоу и Лила Мос.

А кои бяха най-добрите визии от бляскавото афтърпарти след шоуто на VS можете да видите на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg