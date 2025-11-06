IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Пуснаха погрешка двама затворници в Лондон, сега ги издирват

Единият измамник, другият насилник

06.11.2025 | 10:31 ч. 3
Снимка Пиксабей

Двама британски затворници се издирват, след като бяха освободени по погрешка от затвора Уандсуърт в Лондон. Единият от двамата беше идентифициран като Уилям Смит, който е излежавал присъда от 45 месеца затвор за измами.

Вторият е алжирец. Полицията обяви, че той е на 24 години и се казва Брахим Кадур-Шериф. През ноември миналата година той е бил арестуван заради престъпление от сексуално естество и осъден на 18 месеца общественополезен труд и вписване в регистър на сексуалните посегатели.

След това той е извършил опит за грабеж и е бил вкаран зад решетките. Бил е освободен от затвора Уансуърд на 29 октомври по погрешка, съобщи БТА. 

Тагове:

лондон затворници погрешка издирват
