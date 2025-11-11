Европейските енергийни гиганти надминават очакванията на пазара

Европейските енергийни компании се представиха много по-добре от очакваното през третото тримесечие, тъй като по-високите маржове на рафиниране компенсираха влиянието на понижените цени на петрола, въпреки че перспективите за 2026 г. остават несигурни.

Индексът MSCI Europe Energy отчете ръст на печалбата на акция от 2,7% за третото тримесечие, в сравнение с очакванията за спад от 6,8%, показват данни на Bloomberg Intelligence. Петролните и газови компании също така отчетоха най-висок процент надминаване на очакванията за печалба през периода, пише Bloomberg.

Въпреки че енергийните компании до голяма степен не успяха да изпълнят очакванията за приходи поради по-ниските цени на петрола, подобрените маржове на рафиниране са подкрепили печалбите, заяви в имейл стратегът на Bloomberg Intelligence Кайди Менг . Листнатите на британската борса петролни компании Shell Plc и BP Plc , както и италианската Eni SpA , бяха основните двигатели на надминаването на печалбата на акция, добави тя.

Въпреки слабата търговия с петрол, печалбата на BP надмина очакванията през третото тримесечие, което засили доверието на инвеститорите в възстановяването на компанията. Подразделение „рафиниране и търговия“ отчете по-високи приходи от предходното тримесечие, възползвайки се от стабилните маржове на рафиниране.

Shell също така отчете по-добра от очакваната печалба и свободен паричен поток, подкрепени от силната търговия с газ, нарастващите обеми на втечнен природен газ и подобрените маржове на рафиниране. Това повтори прогнозата на американския си конкурент Exxon Mobil Corp. , който прогнозира увеличение на печалбата от 300 до 700 милиона долара благодарение на по-високите маржове на производство на горива.

Испанската компания Repsol SA влезе в четвъртото тримесечие „с положителен импулс от силната рафинерийна дейност, която би могла да помогне за компенсиране на макроикономическите неблагоприятни фактори и по-ниското ценообразуване“, каза Салих Йълмаз от BI , добавяйки, че рафинирането ще помогне за смекчаване на волатилността на стоките в началото на 2026 г.

На други места в Европа, португалската Galp Energia SGPS SA, френската TotalEnergies SE и австрийската OMV AG също отчетоха солидна печалба, водена от силните рафинерии.

„Вярваме, че пазарът все още не е уловил напълно степента на продължаващата сила в рафинерийските маржове“, пише анализаторът на Citigroup Алистър Сайм в бележка за TotalEnergies.

Оптимистичните новини от най-големите европейски петролни компании помогнаха за увереността на инвеститорите, че обратното изкупуване на акции и дивидентите – ключова част от привлекателността на сектора за инвеститорите – могат да бъдат устойчиви засега.

Решението на Shell да инвестира повече в петрол и газ и предпазливият ѝ подход към разширяването на възобновяемата енергия е „разумно и укрепва средносрочните печалби и разпределенията на акционерите “, каза анализаторът на BI Уил Хеърс.

В бъдеще секторът остава уязвим за по-нататъшни колебания в цените на петрола. Консенсусът за 2026 г. за приходите на енергийния подиндекс Stoxx 600 предполага прогнозна цена на петрола от около 68 долара. Ако падне до 60 долара, това би намалило печалбата на акция на сектора с около 20%, показват изчисленията на BI.

Според главния изпълнителен директор на OMV Алфред Щерн , настоящата сила в маржовете на рафиниране на петрол може да не продължи дълго.

Засега има солиден импулс в петролния и газовия сектор. Печалбите на петте големи гиганта – Exxon, Shell, TotalEnergies, BP и Chevron Corp. – са по-високи през третото тримесечие в сравнение с предходните три месеца. Въпреки това, те все още са по-малко от половината на нивата, наблюдавани през 2022 г., което подчертава дълъг път към възстановяване за сектора.