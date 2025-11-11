Революция на 4 колела: ЕК въвежда клас достъпни електромобили за до 20 хил. евро

Европа е изправена пред малка революция на четири колела: Европейската комисия (ЕК) планира да обособи през декември нов клас превозни средства - достъпни електрически автомобили, пише агенция Ройтерс, цитирана от Investor.bg.

Целта е да се защити местната автомобилна индустрия от нарастващата конкуренция в лицето на Китай и да се направи възможна достъпната електрическа мобилност.

ЕК иска да създаде категория между ултралеките превозни средства и конвенционалните автомобили. В бъдеще малките електромобили вече няма да изискват същото скъпо оборудване за безопасност като при по-големите превозни средства. Икономическият потенциал на подобен нов регламент би бил огромен, пише германското издание Merkur.

Разходите за разработка и производство биха могли да паднат значително, като няколко европейски компании от известно време призовават за подобна реформа. Те вярват, че това ще доведе до появата на по-достъпни електрически автомобили, „произведени в Европа“.

През последните години редица европейски автомобилни производители се оттеглиха от този сегмент, който е нерентабилен за тях.

Малки автомобили с дължина до 4,2 метра биха могли да се произвеждат по опростени разпоредби в бъдеще. Директорът на доставките в Renault Франсоа Провост препоръчва замразяване на разпоредбите за тази нова категория за десет до петнадесет години. „Това би дало на производителите сигурност при планирането и би насърчило иновациите“, изтъква той.

Един от ключовите въпроси е: Как намаляването на техническите изисквания влияе върху безопасността? Най-малкото, би могло да бъдат премахнати разпоредбите, които не са строго необходими за градските автомобили. Това спестява разходи и насърчава по-ниски цени.

Китайските автомобилни марки вече завладяват Европа с евтини, технически издържани модели. Някои германски концерни се оттеглиха от масовия пазар, тъй като разходите за разработка и безопасност станаха твърде високи. Новата категория има за цел да противодейства на това и чрез протекционистки мерки да укрепи европейската индустрия.

Еврокомисарят по индустриалната стратегия Стефан Сежурне подчертава, че целта на компаниите е да пускат на пазара нови малки модели в ценовия диапазон между 15 000 и 20 000 евро. „И тъй като регулаторните ограничения също влияят на цената, ще създадем тази регулаторна рамка“, посочва той.

Планирано е новият клас превозни средства да бъде официално представен на 10 декември.

Концепцията силно напомня на популярните kei автомобили в Япония. Тези превозни средства се характеризират с компактните си размери и скромна мощност на двигателя – обикновено с дължина между три и четири метра, с малък работен обем на двигателя.

В Япония kei автомобилите се радват на данъчни облекчения, по-ниски застрахователни премии и опростени процедури за регистрация. Това има потенциал да се превърне в масово явление и в Европа, смята индустрията.

Няколко производители наскоро представиха нови електрически микроавтомобили, които може да се появят на пазара в Европа – включително Honda и Suzuki, както и румънското дъщерно дружество на Renault, Dacia.

Това показва, че европейските градове скоро биха могли да се възползват от достъпни, малки електрически автомобили на цена под 20 000 евро.