Революция на 4 колела: ЕК въвежда клас достъпни електромобили за до 20 хил. евро

Европа е изправена пред малка революция на четири колела: Европейската комисия (ЕК) планира да обособи през декември нов клас превозни средства - достъпни електрически автомобили, пише агенция Ройтерс, цитирана от Investor.bg.
Целта е да се защити местната автомобилна индустрия от нарастващата конкуренция в лицето на Китай и да се направи възможна достъпната електрическа мобилност.
ЕК иска да създаде категория между ултралеките превозни средства и конвенционалните автомобили. В бъдеще малките електромобили вече няма да изискват същото скъпо оборудване за безопасност като при по-големите превозни средства. Икономическият потенциал на подобен нов регламент би бил огромен, пише германското издание Merkur.
Разходите за разработка и производство биха могли да паднат значително, като няколко европейски компании от известно време призовават за подобна реформа. Те вярват, че това ще доведе до появата на по-достъпни електрически автомобили, „произведени в Европа“.
През последните години редица европейски автомобилни производители се оттеглиха от този сегмент, който е нерентабилен за тях.
Малки автомобили с дължина до 4,2 метра биха могли да се произвеждат по опростени разпоредби в бъдеще. Директорът на доставките в Renault Франсоа Провост препоръчва замразяване на разпоредбите за тази нова категория за десет до петнадесет години. „Това би дало на производителите сигурност при планирането и би насърчило иновациите“, изтъква той.
Един от ключовите въпроси е: Как намаляването на техническите изисквания влияе върху безопасността? Най-малкото, би могло да бъдат премахнати разпоредбите, които не са строго необходими за градските автомобили. Това спестява разходи и насърчава по-ниски цени.
Китайските автомобилни марки вече завладяват Европа с евтини, технически издържани модели. Някои германски концерни се оттеглиха от масовия пазар, тъй като разходите за разработка и безопасност станаха твърде високи. Новата категория има за цел да противодейства на това и чрез протекционистки мерки да укрепи европейската индустрия.
Еврокомисарят по индустриалната стратегия Стефан Сежурне подчертава, че целта на компаниите е да пускат на пазара нови малки модели в ценовия диапазон между 15 000 и 20 000 евро. „И тъй като регулаторните ограничения също влияят на цената, ще създадем тази регулаторна рамка“, посочва той.
Планирано е новият клас превозни средства да бъде официално представен на 10 декември.
Концепцията силно напомня на популярните kei автомобили в Япония. Тези превозни средства се характеризират с компактните си размери и скромна мощност на двигателя – обикновено с дължина между три и четири метра, с малък работен обем на двигателя.
В Япония kei автомобилите се радват на данъчни облекчения, по-ниски застрахователни премии и опростени процедури за регистрация. Това има потенциал да се превърне в масово явление и в Европа, смята индустрията.
Няколко производители наскоро представиха нови електрически микроавтомобили, които може да се появят на пазара в Европа – включително Honda и Suzuki, както и румънското дъщерно дружество на Renault, Dacia.
Това показва, че европейските градове скоро биха могли да се възползват от достъпни, малки електрически автомобили на цена под 20 000 евро.
Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.