Данъчни облекчения за 4 млн. гърци

В Гърция въвеждат данъчни облекчения за четири милиона граждани.

Това е най-голямата данъчна реформа в новата история на Гърция, заяви министърът на икономиката Кириакос Пиракакис. Общият размер на данъчните облекчения е 1,5 милиарда евро.

От началото на следващата година се въвежда актуализирана скала за облагане на доходите. Намалява се с два пункта данъкът на хората с годишен приход до 20 хиляди евро, като става 20%. С приходи до 30 хиляди евро ще плащат 26% данък вместо 28%, както е досега. По-ниски са данъчните намаления за хора с високи доходи.

Министър Перакакис подчерта, че тази реформа цели да се подкрепи средната класа, която е под силен натиск от инфлацията.

Тази данъчна амнистия е насочена също в помощ на младите семейства, като е част от програмата на правителството за овладяване на демографската криза.

Данъчните намаления са валидни и за чужденците, сред които са и българите, които живеят и работят в Гърция. /БНР