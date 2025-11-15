Руската ПВО е унищожила 64 украински дрона през нощта

През изминалата нощ руската ПВО е прехванала и унищожила 64 украински дрона, съобщи тази сутрин руското Министерство на отбраната, цитирано от ТАСС.

“През изминалата нощ, от 23 ч. на 14 ноември до 7 ч. на 15 ноември, дежурни системи за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха 64 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип“, се казва в изявлението.

Свързани статии Руски дрон се взриви в ръцете на жена в Харковска област

От тях 25 са били над територията на Рязанска област, 17 над на Ростовска област, 8 над Тамбовска област, 5 над Воронежка област, по два над Белгородска, Саратовска и Липецка област и по един над Тулска и Самарска област, както и над Република Татарстан, уточнява руското Военно министерство. / БТА