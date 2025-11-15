IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Руската ПВО е унищожила 64 украински дрона през нощта

25 от тях са били над територията на Рязанска област

15.11.2025 | 11:28 ч.
През изминалата нощ руската ПВО е прехванала и унищожила 64 украински дрона, съобщи тази сутрин руското Министерство на отбраната, цитирано от ТАСС.

“През изминалата нощ, от 23 ч. на 14 ноември до 7 ч. на 15 ноември, дежурни системи за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха 64 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип“, се казва в изявлението.

От тях 25 са били над територията на Рязанска област, 17 над на Ростовска област, 8 над Тамбовска област, 5 над Воронежка област, по два над Белгородска, Саратовска и Липецка област и по един над Тулска и Самарска област, както и над Република Татарстан, уточнява руското Военно министерство. / БТА

