Новини Днес | 15

Руски дрон се взриви в ръцете на жена в Харковска област

80-годишната жена е получила смъртоносни наранявания

15.11.2025 | 08:35 ч. 5
Reuters

Reuters

Руски дрон се взриви в ръцете на жена, която по-късно е починала. Инцидентът е от село Хоптивка на община Дерхачи, Харковска област, съобщава  Укринформ, цитирайки съобщение в Telegram от началника на военната администрация на град Дерхачи Вячеслав Задоренко.

"80-годишна жена, пренебрегвайки собствения си живот и безопасност, вдигна руски дрон, който се взриви в ръцете ѝ. Гражданката получи смъртоносни наранявания и почина на място“, се казва в изявлението.

Задоренко подчерта, че при никакви обстоятелства не трябва да се докосват подозрителни предмети; вместо това обществеността трябва незабавно да съобщи за тях на спешните телефони.

