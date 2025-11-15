Руски дрон се взриви в ръцете на жена в Харковска област

Руски дрон се взриви в ръцете на жена, която по-късно е починала. Инцидентът е от село Хоптивка на община Дерхачи, Харковска област, съобщава Укринформ, цитирайки съобщение в Telegram от началника на военната администрация на град Дерхачи Вячеслав Задоренко.

"80-годишна жена, пренебрегвайки собствения си живот и безопасност, вдигна руски дрон, който се взриви в ръцете ѝ. Гражданката получи смъртоносни наранявания и почина на място“, се казва в изявлението.

Задоренко подчерта, че при никакви обстоятелства не трябва да се докосват подозрителни предмети; вместо това обществеността трябва незабавно да съобщи за тях на спешните телефони.