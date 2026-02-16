IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
След падението от "Левски": Ботев (Пловдив) уволни Димитър Димитров-Херо

Иван Цветанов подава оставка като спортен директор на представителния мъжки отбор

16.02.2026 | 19:38 ч. 4
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Димитър Димитров вече не е старши треньор на Ботев (Пловдив), потвърдиха от футболния клуб. Двете страни се разделят по взаимно съгласие. 

Опитният наставник застана начело на "канарчетата" през ноември, но от началото на 2026 година "жълто-черните" нямат победа в три мача, като отборът не е отбелязал гол и отпадна от градския си съперник Локомотив на четвъртфиналите в турнира за Купата на България. В неделя пък Ботев отстъпи с 0:3 от Левски в столицата. 

От ръководството на клуба изказаха благодарност към Димитър Димитров и му пожелаха бъдещи успехи.

От клуба съобщиха още, че Иван Цветанов подава оставка като спортен директор на представителния мъжки отбор.

Ръководството на "канарчетата" е приело неговото решение и по взаимно съгласие той ще продължи своята дейност в структурата на клуба като директор на детско-юношеската школа, където ще съсредоточи усилията си върху развитието на младите таланти.

Димитър Димитров Ботев Пловдив уволнение футбол
