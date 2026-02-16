След падението от "Левски": Ботев (Пловдив) уволни Димитър Димитров-Херо

Димитър Димитров вече не е старши треньор на Ботев (Пловдив), потвърдиха от футболния клуб. Двете страни се разделят по взаимно съгласие.

Опитният наставник застана начело на "канарчетата" през ноември, но от началото на 2026 година "жълто-черните" нямат победа в три мача, като отборът не е отбелязал гол и отпадна от градския си съперник Локомотив на четвъртфиналите в турнира за Купата на България. В неделя пък Ботев отстъпи с 0:3 от Левски в столицата.

От ръководството на клуба изказаха благодарност към Димитър Димитров и му пожелаха бъдещи успехи.

От клуба съобщиха още, че Иван Цветанов подава оставка като спортен директор на представителния мъжки отбор.

Ръководството на "канарчетата" е приело неговото решение и по взаимно съгласие той ще продължи своята дейност в структурата на клуба като директор на детско-юношеската школа, където ще съсредоточи усилията си върху развитието на младите таланти.