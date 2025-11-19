Хоспитализираха американец с щам на птичи грип, неоткриваем досега при хора

Жител на щата Вашингтон е хоспитализиран и с щам на вируса птичи грип, който никога преди не е бил потвърждаван при хора.

Пациентът е възрастен човек с придружаващи заболявания и е бил хоспитализиран в началото на ноември, след като е страдал от висока температура, объркване и тежки затруднения в дишането, съобщиха официални лица.

Първоначално е бил лекуван от лекари в окръг Грейс Харбър, на около 100 мили западно от Сиатъл, преди да бъде преместен в болница за специализирани грижи.

Лабораторните тестове потвърдиха, че пациентът е заразен с H5N5, щам на птичи грип, откриван преди това при животни, но никога преди не е регистриран при хора.

Където щамът може да бъде определен, всички предишни случаи на заразяване при хора са били със щам H5N1. Експерти заявиха, че появата на този щам при хората показва "непредсказуемата“ еволюция на вируса. Понастоящем обаче няма доказателства, че този щам е по-заразен или по-тежък при хората от други щамове на вируса.

Случаят бележи първата инфекция с птичи грип, открита някъде в САЩ от поне осем месеца, и първият, регистриран в щата Вашингтон тази година.

От началото на епидемията от птичи грип през януари 2022 г. общо 71 души са били заразени, а един човек, човек в Луизиана, е починал. Досега тази година са открити само четири случая.

Длъжностните лица обаче подчертаха, че рискът за обществеността остава нисък. Д-р Бет Липтън, ветеринарен лекар по обществено здраве на щата, заяви, че H5N5 не е нов щам или напълно нов вирус. "Това е само първият път, когато знаем, че е заразил човек", добавя ветеринарят.

Служители на здравния департамент на щата Вашингтон разкриха инфекцията с нов щам на вируса на пресконференция в петък. Допълнителни подробности за пациента, включително името, пола, възрастта и лечението му, не бяха разкрити. Не бяха разкрити подробности и за това как пацинетът се е заразил, но се предполага, че е свързано след контакт с диви или домашни птици.

Пациентът притежава смесено ято домашни птици в заден двор, съобщиха служители, и е имал контакт с диви птици преди заразяването си.

Две от птиците в ятото са починали от неидентифицирано заболяване преди няколко седмици, въпреки че останалите птици в момента са здрави.

Възможно е да се заразите с вируса след контакт със слюнка или изпражнения от заразени птици или след работа с тялото на птица, починала от вируса.