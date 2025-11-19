Проф. Пимпирев за поредната БГ експедиция и променящия се климат на Антарктида

По време на 34-та Българска антарктическа експедиция ще бъдат реализирани общо 26 научноизследователски проекта, от които 9 международни. Първата група учени вече замина за българската база на остров Ливингстън, отплава и българският военен научноизследователски кораб "Св. Св. Кирил и Методий".

В предаването “България сутрин” проф. Христо Пимпирев каза, че корабът е отплавал на 7 ноември от пристанище Варна.

“Вече е към Гибралтар, трябва да мине Средиземно море и да навлезе в Атлантика, където има около двайсет дни. Първата група български полярници, която тръгна на 6 ноември от София, но със самолети, и се качи на чилийски ледоразбивач, вече откри базата за новия сезон", каза ръководителят на експедициите.

Професорът добави, че тази година биолозите имат сериозна научна програма.

Глобално затопляне

Пред Bulgaria ON AIR проф. Пимпирев съобщи, че България работи по проект, свързан с глобалното затопляне.

"В тази част на Антарктида се наблюдава много осезателно топенето на ледниците и изследването на теченията с повишаването на морското ниво. Благодарение на това, че имаме научноизследователски кораб, ще имаме изследвания в пролива Брансфийлд. Ще стъпим на Антарктическия полуостров", разкри ученият.

"Научните изследвания ни помагат да оцелеем като човешки същества. Ние изучаваме проблемите, които водят до промените на климата, виждаме как се влияем от тези проблеми на климата. В Антарктида има уникален растителен и животински свят. Има микроорганизми, които живея само там. Климатът е уникален. Извличат се субстанции от тези микроорганизми, от които се правят лекарства против рак. Това е български проект", заяви Пимпирев.

Ръководителят на БГ експедициите обясни, че посещава континента от 30 години и вижда, че ледниците се топят осезаемо.

“Няма сняг. Климатът се променя. Трябва да се изследват и причините с прецизни уреди. Покачването на морското ниво ще доведе до колосални проблеми, миграции. Ще бъдат залети крайбрежните участъци световния океан. Очаква се в средата на април нашият кораб да се върне отново на Морска гара Варна", добави проф. Пимпирев.

