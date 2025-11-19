Шофьорът, който бяга 100 км от полицията във Варна, има 13 акта и 21 фиша

Шофьорът, заловен при гонка във Варненско, е бил с 13 акта и 21 фиша за нарушения на пътя. Това обяви старши инспектор Димитър Димитров от "Пътна полиция" - Варна.

"На 18 ноември около полунощ постъпил сигнал в районното за това, че водач във видимо нетрезво състояние е заредил гориво на бензиностанция в Дългопол е заредил гориво. Дежурната част изпраща екип. Настига го, той не се подава на светлинен сигнал и започва гонка. Включват се още екипи. С него е имало пътник, също в нетрезво състояние", поясни Димитров пред NOVA. И допълни, че на водача са съставени общо пет акта.

Пет патрулки гониха в продължение на 100 км шофьор в понеделник. Заради високата скорост и опасността за живота на водача не са използвани принудителни помощни средства за спиране - шипове. Преследването приключило в района на село Ягнило, където преследваният автомобил катастрофирал.

Проверката с техническо средство отчела 2,29 промила алкохол, а водачът и спътникът му били във видимо нетрезво състояние. По случая е образувано досъдебно производство. Мъжът е на 33 години от село Есеница и е криминално проявен с редица предишни нарушения на пътя. Колата на шофьора е конфискувана.

Въпреки че преследването е било рисково – през нощта и с висока скорост, няма пострадали полицаи.